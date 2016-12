Noutăţi cinematografice

Peste ocean se conturează o adevărată modă a transformării în seriale de televiziune a unor lungmetraje apreciate ale unor cineaşti celebri. La distanţă de câteva ore, fraţii Coen şi Martin Scorsese au anunţat că vor adapta pentru micul ecran lungmetrajele “Fargo”, respectiv “The Gangs of New York / Bandele din New York”.

Joel şi Ethan Coen vor filma o serie de televiziune inspirată de lungmetrajul lor “Fargo”, premiat cu Oscar pentru Cel mai bun scenariu şi pentru Cel mai bun rol principal, pentru prestaţia actriţei Frances McDormand, în 1997. Fraţii Coen şi-ar dori să se folosească distribuţia originală, în care se regăsesc şi William H. Macy şi Steve Buscemi.

La rândul său, cineastul american Martin Scorsese îşi va transforma filmul “The Gangs of New York / Bandele din New York” în serie televizată, după cum a anunţat compania de producţie şi distribuţie Miramax. Filmul din 2002, în care rolurile principale au fost deţinute de Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz şi Daniel Day-Lewis, pune în scenă lupta sângeroasă între imigranţi şi cei deja născuţi în SUA, în cartierul new-yorkez Five Points, în secolul al XIX-lea. “Seria va urmări multitudinea de evenimente din jurul crimei organizate la trecerea în secolul XX şi puţin după, în SUA, nu doar la New York, dar şi în alte oraşe precum Chicago şi New-Orleans”, a explicat Miramax pe pagina sa de internet. “Această epocă în istoria şi moştenirea SUA este bogată în personaje şi în întâmplări care nu pot fi explorate complet într-un film de două ore”, a afirmat Martin Scorsese. “O serie televizată ne oferă timpul şi libertatea creativă de a da viaţă acestei lumi. Sunt entuziasmat de ideea de a face echipă cu Miramax pentru a spune aceste poveşti”, adaugă acesta. Miramax, care a produs filmul în contextul în care compania era condusă încă de fraţii Weinstein şi controlată de Disney, nu precizează dacă Martin Scorsese se va afla în spatele camerei la noua serie televizate, nici dacă unii dintre actorii din film îşi vor relua rolurile. Martin Scorsese a mai realizat pentru micul ecran seria “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, pentru postul HBO, care prezintă apariţia crimei organizate în Atlantic City, în epoca prohibiţiei. A fost producător şi a regizat primul episod.

Cineastul american Clint Eastwood intenţionează să regizeze o adaptare cinematografică a musicalului “Jersey Boys”. Acest film din categoria musical, ce prezintă istoria trupei Four Seasons, trebuia să fie produs iniţial de studiourile Warner Bros. şi să îl aibă ca regizor pe Jon Fabreau, însă directorii grupului Warner au decis să blocheze acest proiect cinematografic în noiembrie 2012. Cu toate acestea, proiectul ar putea reveni pe agenda de lucru a studiourilor Warner, întrucât Clint Eastwood şi-a manifestat dorinţa de a regiza acest film. Clint Eastwood, care a regizat lungmetrajul “J. Edgar” în 2011, intenţiona de multă vreme să regizeze un musical. În ianuarie 2011, site-ul Deadline.com anunţa că renumitul cineast american dorea să regizeze un remake al celebrului film “A Star Is Born”, cu Beyonce Knowles în rolul principal. Beyonce urma să joace rolul unei tinere cântăreţe a cărei carieră cunoaşte o ascensiune spectaculoasă cu ajutorul unui muzician trecut de prima tinereţe. Rolul ei a fost interpretat în trecut, în precedentele ecranizări ale acestui proiect, de trei actriţe celebre: Barbra Streisand, Janet Gaynor şi Judy Garland.

Proiectul însă nu s-a materializat din diverse motive, sarcina cântăreţei Beyonce, incapacitatea producătorilor de a găsi în timp util un actor suficient de cunoscut pentru a juca rolul principal masculin, însă Clint Eastwood a spus că doreşte în continuare să regizeze filmul “A Star Is Born”, chiar după ce Beyonce a anunţat în octombrie 2012 că a renunţat definitiv la acest proiect. Clint Eastwood, care va împlini 83 de ani în luna mai, va regiza cel mai probabil “A Star Is Born” după încheierea filmărilor la “Jersey Boys”. Acest musical a avut premiera pe Broadway în 2005 şi de atunci a susţinut un turneu în America de Nord şi reprezentaţii pe West End din Londra, la Las Vegas, Chicago, Toronto, Melbourne şi Singapore. Spectacolul a câştigat în 2006 patru premii Tony, inclusiv la categoria Cel mai bun musical şi în 2009 a fost recompensat cu prestigiosul Laurence Olivier Award la aceeaşi categorie.

Actorul american Matthew McConaughey are mari şanse să interpreteze rolul principal în următorul proiect cinematografic al regizorului Christopher Nolan, un film SF intitulat “Interstellar”, care va fi lansat în SUA în noiembrie 2014. Regizorul Christopher Nolan a preferat întotdeauna să lucreze cu actori de renume. După Al Pacino în “Insomnia”, Leonardo DiCaprio în ”Inception / Începutul” şi Christian Bale în trilogia ”Batman”, cineastul britanic pare să se fi orientat către un alt nume mare de la Hollywood, actorul american Matthew McConaughey. Starul texan ar fi principalul candidat pentru a interpreta rolul Cooper în filmul SF “Interstellar”, următorul “blockbuster inteligent” aflat pe agenda de lucru a lui Christopher Nolan, considerat un maestru al acestui gen cinematografic. Importanţa pe care personajul Cooper o va avea în noul film rămâne deocamdată învăluită în mister, iar Matthew McConaughey nu a semnat pentru moment acest contract. Scenariul filmului, scris de fratele cineastului, Jonathan Nolan, în colaborare cu fizicianul Kip Thorne, dezvoltă o teorie a acestuia din urmă, potrivit căreia găurile de vierme există în realitate. În termeni mai puţin ştiinţifici, călătoriile prin spaţiu şi timp sunt posibile, chiar dacă Albert Einstein nu a reuşit niciodată să demonstreze acest lucru. Potrivit unor zvonuri de la Hollywood, noul film al lui Christopher Nolan va descrie o călătorie interstelară care va merge până la marginile cunoaşterii noastre ştiinţifice. Filmul va reprezenta un proiect major şi pentru regizor, după complexa lui explorare a universului viselor din “Inception”. Iniţial, acest misterios proiect ştiinţifico-fantastic ar fi trebuit să fie produs şi regizat de Steven Spielberg, care l-a abandonat însă destul de repede.

Dacă această colaborare dintre Cristopher Nolan şi Matthew McConaughey se va realiza, ea va marca un veritabil moment de cotitură în cariera actorului texan. Cunoscut mai degrabă pentru fizicul său de playboy şi pentru rolurile din comedii romantice, americanul a început să se afirme însă tot mai mult în ultimii ani. Cele mai recente roluri ale sale, cele din lungmetrajele “The Lincoln Lawyer / Avocatul din limuzină”, “Killer Joe / Joe, asasin în timpul liber” şi “Magic Mike / Mike meseriaşu’”, i-au adus în sfârşit şi aprecierea criticilor de cinema. Următoarele sale proiecte, “Mud”, “The Wolf of Wall Street” şi “Dallas Buyers Club”, îi vor spori şi mai mult credibilitatea, iar Christopher Nolan ar putea să îl ajute să ajungă pe vârfurile gloriei de la Hollywood.