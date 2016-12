Noutăţi cinematografice

Cineastul american Steven Spielberg va produce o miniserie de televiziune despre Napoleon, pe baza unui scenariu scris în anii ’60, de Stanley Kubrick. Steven Spielberg, care a colaborat cu Stanley Kubrick în anul 2001, la filmul ”A.I. - Artificial Intelligence / Inteligenţă artificială”, lucrează la acest proiect de televiziune cu membrii familiei Kubrick. ”Lucrez la adaptarea unui scenariu scris de Stanley Kubrik pentru o miniserie, nu pentru un lungmetraj despre viaţa lui Napoleon”, a declarat Spielberg pentru postul francez de televiziune Canal+. Stanley Kubrik a scris acest scenariu în anul 1961, dar a renunţat apoi la ideea de a regiza un film biografic despre Napoleon în anii \'70, din cauza reducerilor bugetului alocat şi a altor probleme legate de producţia cinematografică. Stanley Kubrik era renumit pentru perfecţionismul obsesiv de care dădea dovadă. Stanley Kubrick şi-ar fi dorit ca rolurile principale în filmul său despre Napoleon să fie jucate de Audrey Hepburn şi Oskar Werner.

Regizor, scenarist şi producător, Stanley Kubrick a fost unul dintre cei mai influenţi cineaşti americani din secolul XX, autor al unor filme considerate capodopere ale cinematografiei, precum ”Spartacus”, ”Lolita”, ”Dr. Strangelove”, ”2001: A Space Odyssey / Odiseea Spaţială 2001”, ”A Clockwork Orange / Portocala mecanică”, ”The Shining / Strălucirea”, ”Full Metal Jacket / Platoşa de metal” şi ”Eyes Wide Shut / Cu ochii larg închişi”.

Tânăra actriţă britanică Emma Watson, devenită celebră cu rolul lui Hermione din seria ”Harry Potter”, negociază pentru a interpreta rolul Cenuşăresei într-un nou blockbuster bazat pe celebra poveste culeasă şi popularizată de fraţii Grimm. Iniţial, actriţa irlandeză Saoirse Ronan a fost mai apropiată de acest rol, dar se pare că Emma Watson va fi cea care va interpreta rolul principal în filmul ce va fi regizat de Kenneth Branagh, cel care l-a înlocuit pe Mark Romanek care a renunţat la proiect. Cate Blanchett va interpreta rolul mamei vitrege. Încet dar sigur, Emma Watson reuşeşte să se îndepărteze de trecutul său artistic legat în exclusivitate de seria ”Harry Potter”. Noul său film, ”The Perks of Being a Wallflower”, i-a adus recent un premiu la gala Independent Spirit Awards. De asemenea, mai poate fi văzută în curând în filmele ”Bling Ring”, ”This Is The End” şi ”Noah”.

Nu numai Emma Watson vrea să scape de imaginea din ”Harry Potter”. Daniel Radcliffe urmează să îl interpreteze pe Igor în noua ecranizare a romanului ”Frankenstein” de Mary Shelley. Lungmetrajul va fi regizat de Paul McGuigan, care a semnat şi regia filmului ”Gangster No.1”, iar scenariul îi aparţine lui May Landis. În ceea ce priveşte alegerea lui Daniel Radcliffe în rolul lui Igor, descris drept un mizerabil patologic, cu părul lung şi îmbrăcat în haine vechi de clovn, specialiştii în cinematografie spun că este un pic bizară. De altfel, tema circului nu va mai fi la fel de pregnantă în noua producţie, care este programată să înceapă în această vară, în Marea Britanie. Cea mai notabilă adaptare pentru cinematografie a poveştii lui Frankenstein este considerată cea din 1994, în regia lui Kenneth Branagh, cu Robert De Niro şi Helena Bonham Carter în rolurile principale. Daniel Radcliffe a primit, recent, aprecieri pentru interpretarea rolului poetului Allen Ginsberg din filmul ”Kill Your Darlings”, prezentat în cadrul Festivalului Sundance. Anterior, a apărut în lungmetrajul ”The Woman in Black / Femeia în negru” şi pe Broadway, în muzicalul de succes ”How To Succeed In Business Without Really Trying”. Actorul a fost distribuit şi în filmul de ficţiune ”Horns”, regizat de Alexandre Aja, care urmează să fie lansat la finalul acestui an.