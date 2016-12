Noutăţi cinematografice

Actorul american Johnny Depp va interpreta rolul celebrului gangster american Whitey Bulger, în filmul ”Black Mass”, care va fi regizat de Barry Levinson. Filmul este realizat pe baza volumului bestseller ”Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob”, scris de reporterii publicaţiei ”Boston Globe”, Dick Lehr şi Gerland O\'Neil. Timp de mulţi ani, James ”Whitey” Bulger a fost şeful Winter Hill Gang din Boston şi a fost implicat în numeroase asasinate comise între începutul anilor \'70 şi mijlocul anilor \'80. A acceptat să devină informator al FBI, pentru a distruge un grup mafiot rival, însă a fost înşelat de Guvern şi pus sub acuzare. În iunie 2011, a fost capturat de agenţii federali, după ce timp de peste zece ani s-a aflat pe lista FBI a celor mai căutaţi infractori. Whitey Bulger, al cărui frate a fost preşedinte al Senatului statului american Massachusetts, a fost încarcerat în închisoarea californiană Alcatraz. În vârstă de 82 de ani, urmează să fie judecat pentru comiterea a 19 crime. De asemenea, Whitey Bulger a fost cel care a inspirat personajul interpretat de Jack Nicholson în lungmetrajul ”The Departed / Cârtiţa”, de Martin Scorsese, recompensat în 2007 cu patru premii Oscar, inclusiv pentru regie şi pentru cel mai bun film al anului. În 2011, şi actorii Ben Affleck şi Matt Damon au anunţat că vor să realizeze un film despre acest mafiot, dar proiectul lor este blocat, deocamdată.

Actorul american Al Pacino este protagonistul uneia dintre cele mai controversate producţii de la Hollywood din ultimii ani. El interpretează rolul legendarului producător muzical Phil Spector, într-un lungmetraj de televiziune ce va fi lansat în martie, de postul HBO. Transformarea lui Al Pacino, în vârstă de 72 de ani, pentru acest rol este una uriaşă, actorul purtând în una dintre scene o perucă uriaşă afro, aşa cum a făcut Phil Spector în 2005, în sala de judecată. Filmul spune povestea vieţii lui Phil Spector, muzicianul care a produs şi înregistrat discurile celebre ale unor trupe şi artişti renumiţi, precum The Beatles, Cher, Ike, Tina Turner şi The Ramones. Pelicula urmăreşte scandalul provocat de procesul în care Phil Spector, de 74 de ani, a fost judecat pentru uciderea actriţei Lana Clarkson, în 2003. A fost găsit vinovat şi condamnat în 2008 la 19 ani de închisoare, pentru că a împuşcat-o mortal pe actriţă, în reşedinţa acesteia din Los Angeles. Al Pacino pare să fie imaginea identică a lui Spector, purtând aceleaşi haine ca fostul producător muzical, însă actorul a refuzat să se întâlnească faţă în faţă cu Phil Spector. Filmul este controversat pentru că încearcă să-l pună într-o lumină pozitivă pe Phil Spector, sugerând că ar fi nevinovat de crimă. În rolul avocatului care îl apără pe producător joacă Helen Mirren, o altă laureată a premiului Oscar, care a acceptat rolul după ce Bette Midler a renunţat din cauza protestelor. Se pare că şi Helen Mirren a fost ameninţată, la rândul său, că îşi va pierde statutul la Hollywood dacă nu renunţă la rol, însă nu s-a lăsat intimidată. În prezent, Al Pacino lucreazăşi la filmul ”Gotti: Three Generations”, alături de John Travolta.

”Twin Peaks”, serialul cult al anilor \'90, ar putea avea o continuare sau ar putea fi refăcut. Creatorii serialului, Mark Frost şi David Lynch şi producătorii NBC au dat de înţeles că acesta s-ar putea întoarce pe micile ecrane. Zvonurile privind continuarea serialului au fost infirmate, însă frenezia creată de acestea i-a făcut pe cei de la NBC să se gândească la revenirea acestuia. ”Am sunat pe toată lumea. Cu toţii am fost de acord că este o idee bună. Tuturor ne place Twin Peaks, aşa că vom vedea ce putem face”, a declarat Jennifer Salke, preşedintele NBC Entertainment. La rândul său, creatorul Mark Frost a declarat că serialul ar putea avea un viitor. În 2009, actorul Kyle MacLachlan, care a jucat rolul agentului Dale Cooper, şi-a manifestat dorinţa de a reînvia serialul cult.

Actorul britanic Benedict Cumberbatch ar putea interpreta rolul principal într-un film despre viaţa şi cariera savantului britanic Alan Turing, considerat ”părintele” informaticii moderne, de la a cărui naştere s-au împlinit 100 de ani în 2012. Actorul nu a semnat încă un contract pentru rolul din acest film, intitulat ”The Imitation Game”, însă regizorul acestuia, Morten Tyldun, îşi doreşte foarte mult ca Benedict Cumberbatch să facă parte din distribuţie. Proiectul acestui film a fost cumpărat de Warner Bros. şi se pare că Leonardo DiCaprio va fi implicat în producerea lui. Benedict Cumberbatch, în vârstă de 36 de ani, se bucură de o popularitate tot mai mare în ultimii ani, după succesul serialului ”Sherlock”, produs de BBC, în care a jucat rolul principal. În prezent filmează pentru lungmetrajul ”The Man Who Sold the World”, unde joacă rolul lui Julian Assange. Filmul despre viaţa fondatorului WikiLeaks va fi lansat în noiembrie.

Actorul american James Franco va regiza, în colaborare cu cineasta Christina Voros, un documentar despre casa de modă Gucci. Acest documentar va avea durata unui lungmetraj şi se va concentra asupra directorului de creaţie al casei Gucci, Frida Giannini. James Franco şi Gucci au colaborat şi în trecut, atunci când actorul american a fost desemnat, în 2008, imaginea oficială a liniei de parfumuri pentru bărbaţi create de casa italiană. James Franco şi Christina Voros au colaborat la rândul lor, recent, la documentarul ”Kink”, care a fost proiectat la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Sundance. Cei doi cineaşti au colaborat şi la documentarul ”SNL” din 2010, iar Christina Voros a fost director de imagine la trei filme regizate de James Franco, ”The Broken Tower”, ”As I Lay Dying” şi ”Sal”. James Franco, al cărui documentar cu tente sexuale ”Interior. Leather. Bar” a avut şi el premiera la ediţia din acest an a Festivalului Sundance, va putea fi văzut în curând în lungmetrajul ”Oz: The Great and Powerful”, regizat de Sam Raimi, în care va juca alături de Michelle Williams şi Mila Kunis.

Sylvester Stallone a lăsat să se înţeleagă că fostul preşedinte american Bill Clinton ar fi acceptat să aibă o apariţie specială în cea de-al treilea film al francizei de acţiune ”The Expendables / Eroi de sacrificiu”, alături de Arnold Schwarzenegger. Filmele seriei au particularitatea de a-i reuni pe marele ecran pe unii dintre cei mai mari actori din lungmetrajele de acţiune din anii \'80 şi \'90, precum Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger şi Sylvester Stallone. Aflat în plin turneu de promovare a celui mai recent film al său, ”Bullet to the Head”, Sylvester Stallone a făcut acest anunţ care, potrivit jurnaliştilor de la ”Le Figaro”, ar trebui să fie însă analizat cu prudenţă. Dacă informaţia se va confirma, va fi prima dată când un fost preşedinte american va avea o apariţie specială într-un film, pe marele ecran. Data la care va fi lansat ”The Expendables 3 / Eroi de sacrificiu 3” nu a fost deocamdată anunţată, însă fanii filmelor de acţiune abia aşteaptă să îi vadă din nou pe marile ecrane pe Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren şi, bineînţeles, Sylvester Stallone. Primele două filme din franciză au avut încasări de 574,8 milioane de dolari pe plan internaţional.