Noutăţi cinematografice

Fanii lui Johnny Depp au toate motivele de bucurie. Îl vor putea vedea pe favoritul lor în partea a cincea a seriei de succes ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, în rolul căpitanului Jack Sparrow. Pelicula va fi lansată în doi ani, iar deocamdată nu se ştie cine va fi regizorul. Primele patru filme ale seriei au generat încasări de 3,72 miliarde de dolari pe plan mondial.

O altă serie de succes revine pe marele ecran. Al patrulea film din seria ”Jurassic Park”, în care se va implica din nou Steven Spielberg, va ajunge în cinematografele din SUA pe 13 iunie 2014, a informat studioul Universal. Steven Spielberg va produce filmul, dar nu se va afla în spatele camerei de filmat, aşa cum a făcut-o în cazul primelor două filme. Totodată, realizatorul, al cărui ultim film, ”Lincoln”, a primit 12 nominalizări la Oscar, şi-a amânat sine die următorul său proiect, ”Robocalypse”, care între timp a fost preluat de Christopher Nolan. Acesta însă insistă să modifice serios scenariul. Revenind la cea de-a patra parte a seriei ”Jurassic Park”, se ştie doar că va fi în 3D. ”Este greu să continui când ştii că există aşteptări şi dorinţă din partea publicului”, a declarat recent producătoarea Kathleen Kennedy. ”Ca oameni de cinema, stăm şi ne întrebăm: De ce să mai facem o continuare? Dacă nu reuşim să găsim răspuns, este mai bine să nu o facem. Este greu. Încercăm să găsim o poveste care să aibă sens, care să nu decepţioneze oamenii şi care, cu puţin noroc, să consolideze seria”, a adăugat aceasta. Primele trei filme din saga dinozaurilor au înregistrat încasări de aproape două miliarde de dolari în întreaga lume. Primul film al seriei va fi difuzat din nou, la 5 aprilie, de această dată în 3D.

Rolul din ”Les Miserables” i-a adus recent lui Anne Hathaway un Glob de Aur, partitura secundară din film având potenţialul de a cuceri şi membrii Academiei de Film, care au inclus-o printre nominalizaţii ediţiei din acest an. Anne Hathaway, prinţesa Disney transformată într-o actriţă matură şi multitalentată a Cetăţii Filmului, şi-a ales ca viitor proiect ”Îmblânzirea Scorpiei”. Starul de 30 de ani a acceptat recent oferta celor de la Monumental Pictures şi Working Title Films, în colaborare cu Universal, pentru a apărea într-o adaptare modernă a piesei lui William Shakespeare, ”The Taming of the Shrew / Îmblânzirea Scorpiei”. Se presupune că Anne Hathaway va interpreta rolul Bianca, sora cea blândă şi frumoasă a Katherinei, rebela. Cum Bianca, obiectul afecţiunii tuturor bărbaţilor, nu se poate căsători până nu o face şi Katherina, se pune la cale un plan prin care se va găsi un bărbat care să îmblânzească scorpia. Piesa a beneficiat de-a lungul timpului de mai multe adaptări teatrale şi cinematografice. Cele mai cunoscute versiuni de pe marele ecran sunt cea din 1967, cu Elizabeth Taylor şi Richard Burton şi comedia anului 1999, ce i-a avut ca protagonişti pe Heath Ledger, Julia Stiles şi Joseph Gordon-Levitt. De povestea noului film, plasată în Italia secolului XX, se va ocupa scenarista Abi Morgan, care a lucrat recent la ”The Iron Lady / Doamna de Fier”.