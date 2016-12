Noutăţi cinematografice

Actorul american Val Kilmer vrea ca actriţa australiană Cate Blanchett să interpreteze rolul liderului religios Mary Baker Eddy, într-un film despre viaţa şi cariera scriitorului Mark Twain. Val Kilmer intenţionează de multă vreme să producă acest film, care va prezenta relaţia dintre Mark Twain şi Mary Baker Eddy, fondatoarea doctrinei Ştiinţa Creştină. Deşi actorul american nu a obţinut, deocamdată, finanţarea pentru acest film, a ales deja actriţa pe care să o distribuie în rolul principal. ”Există multe actriţe foarte talentate. Am vorbit despre asta, din nou, cu Cate Blanchett. I-am vorbit de mai multe ori. E greu să fiu luat în serios, întrucât nu am deocamdată un buget. Nu am finanţare. Însă cred că Mary Baker Eddy a fost un geniu, aşadar trebuie să mă gândesc la o actriţă genială. Lista cu ele este una interesantă, dar scurtă. Nu sunt prea multe genii, nu-i aşa? Cred că ea, Cate Blanchett are ceva genial”, a declarat Val Kilmer într-un interviu acordat revistei americane ”D Magazine”.

Aaron Sorkin, scenaristul filmului despre viaţa lui Steve Jobs, a dezvăluit că se întâlneşte cu persoanele din viaţa co-fondatorului companiei Apple care au avut de-a face cu lansarea Macintosh. Laureat cu Oscar, Aaron Sorkin a spus că îşi doreşte ca filmul să fie realizat în stilul real-time, respectiv evenimentele descrise în această peliculă se vor desfăşura în întregime în intervalul de timp şi în acelaşi ritm în care s-au petrecut cele din realitate. Aaron Sorkin a mai spus că doreşte să scrie doar trei scene pentru film, toate având loc în culisele lansării unui nou produs Apple. Inspirat din biografia celebrului co-fondator al companiei Apple, scrisă de Walter Isaacson, scenariul va fi şi rezultatul documentării individuale a lui Aaron Sorkin. Acesta a precizat că vrea să se concentreze pe perioada de dinaintea lansării unui computer Macintosh, care a avut loc în 1998, când Steve Jobs lucra la Next Computer. Scenariul va face referire şi la lansarea iPod. Scenaristul a afirmat că textul său nu va avea tăieturi temporale, preferând să nu se abată de la pregătirile lansării, flashback-uri şi alte evenimente.

Aaron Sorkin a fost recompensat cu premiul Oscar la categoria Cel mai bun scenariu adaptat, pentru scenariul filmului ”The Social Network / Reţeaua de socializare” în 2011 şi a fost din nou nominalizat la Oscar, în 2012 pentru scenariul filmului ”Moneyball / Arta de a învinge”. A scris scenariul şi pentru serialul dramatic de televiziune ”The West Wing / Viaţa la Casa Albă” şi este creatorul serialului produs de HBO intitulat ”The Newsroom / Redacţia”. Un alt proiect cinematografic, inspirat de viaţa şi cariera lui Steve Jobs, este în pregătire la Hollywood şi îl va avea în rolul principal pe Ashton Kutcher.

După ce l-a interpretat pe Ernesto Che Guevara, Benicio del Toro va intra acum în pielea altui personaj istoric al Americii Latine, mafiotul columbian Pablo Escobar. Filmul ”Paradise Lost” este inspirat dintr-o parte a vieţii liderului cartelului Medellin. Filmul are un buget de 20 de milioane de euro şi va fi filmat în limba engleză, începând din primăvara viitoare în Panama. ”Paradise Lost” prezintă povestea unui tânăr amator de surf care se îndrăgosteşte de nepoata lui Escobar. Actorul Andrea di Stefano va trece prima dată în spatele camerelor, pentru a regiza filmul pentru care a scris şi scenariul.

Lui Sylvester Stallone i-ar plăcea ca personajul Rambo să pună capăt carierei sale de actor. La o conferinţă de presă cu ocazia prezentării filmului ”Bullet to the Head”, Sylvester Stallone, în vârstă de 66 de ani, a afirmat că ţine mult la acest rol şi că vrea să mai profite puţin de el. ”Rambo este motivul pentru care nu mă retrag încă. Nu îl văd capabil să se întoarcă acasă. Are nevoie de luptă şi îl văd murind acolo”, a afirmat acesta. Pentru a realiza acest proiect, actorul trebuie să fie într-o formă fizică bună, aspect pe care Sylvester Stallone îl ia în considerare. ”Dacă blestematul meu de corp mă va asculta, va fi formidabil. Dacă nu, nu va fi o luptă în gen Rambo, ci Rambo împotriva artritei”, a glumit acesta.