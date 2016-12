Noutăţi cinematografice

Primul lungmetraj de ficţiune turnat integral în Antarctica este un film horror, intitulat ”South of Sanity”, în regia lui Kirk Watson. Scoţianul Kirk Watson, un instructor montan şi realizator de documentare, a regizat pelicula în timp ce lucra pentru British Antarctic Survey (BAS). Turnat integral în Antarctica, lungmetrajul a avut o distribuţie şi o echipă de filmare alcătuite exclusiv din membri ai expediţiei BAS. Matt Edwards, un medic care locuieşte în apropiere de Londra, a scris scenariul pentru acest film. ”South of Sanity”, care poate fi văzut de persoane în vârstă de cel puţin 18 ani, spune povestea celor 14 membri ai echipajului dintr-o staţie de cercetări ştiinţifice din Antarctica, care sunt urmăriţi de un asasin în serie. Kirk Watson are o experienţă de lucru de peste şase ani în Antarctica. Printre sarcinile sale se numără aceea de a-i ghida pe savanţi în diverse expediţii printre gheţuri, de a-i antrena şi de a-i învăţa tehnici de escaladă montană. Filmul va avea premiera pe 31 octombrie.

Tânăra actriţă britanică Emma Watson a înţeles cât de influentă a devenit la Hollywood, în momentul în care producătorii au lăsat-o să-şi aleagă singură regizorul cu care să lucreze la o nouă ecranizare după celebra poveste ”Frumoasa şi Bestia”. Emma Watson a primit scenariul pentru acest film şi le-a spus producătorilor că nu acceptă rolul decât dacă va fi regizată de celebrul cineast mexican Guillermo del Toro. ”Am primit scenariul şi este puţin prea siropos, aşa că nu prea îmi venea să accept rolul. Le-am spus că nu aş accepta decât dacă m-ar regiza cineva precum Guillermo del Toro”, a povestit actriţa. ”Greg Silverman, care este şeful studiourilor Warner Brothers, mi-a răspuns că aş putea să-i trimit un e-mail lui Guillermo. Ceea ce am şi făcut iar el mi-a răspuns că aceasta este povestea lui preferată şi că şi-a dorit mereu să lucreze la o ecranizare a ei”, a mai precizat actriţa.

Actorul austriac Christoph Waltz îl va juca pe Mihail Gorbaciov într-un film despre viaţa şi cariera fostului lider sovietic şi despre încheierea Războiului Rece. În acest film va juca şi Michael Douglas, care va interpreta rolul fostului preşedinte american Ronald Reagan. Filmul se va intitula ”Reykjavik” şi va fi regizat de Mike Newell. Filmul se va concentra asupra celebrei întâlniri dintre cei doi lideri politici din capitala Islandei, care a semnalat încheierea Războiului Rece, în 1986. Filmările vor debuta în luna martie.

Actorul britanic Sacha Baron Cohen va face un film inspirat de povestea adevărată a unui miliardar din Hong Kong, care a anunţat că oferă 65 de milioane de dolari bărbatului care o va convinge pe fiica sa lesbiană să-şi schimbe orientarea sexuală. ”The Lesbian”, un film bazat pe povestea scrisă de Cecil Chao, îl va avea în rolul principal pe Sacha Baron Cohen, care va şi produce lungmetrajul, pentru Paramount Pictures, prin compania sa, Four By Two. Cel mai recent film al lui Baron Cohen, ”The Dictator / Dictatorul”, a avut încasări de 177 de milioane de dolari la nivel mondial. Celebrul actor britanic lucrează în prezent la o parodie după franciza Bond. Filmul, care deocamdată nu are un titlu şi care este produs tot pentru Paramount, îl prezintă pe un spion în stilul James Bond, fugar, alături de fratele său care este ”hooligan”. Starul britanic va putea fi văzut în curând pe marile ecrane alături de Hugh Jackman şi Russell Crowe, în adaptarea cinematografică a romanului ”Mizerabilii”, ce va fi lansată în decembrie 2012. Numele lui a fost asociat în presa de specialitate şi cu mult aşteptatul film despre viaţa şi cariera rockerului Freddie Mercury, solistul trupei Queen.