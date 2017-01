Noutăţi cinematografice

Actorul american Eddie Murphy a semnat un contract cu Sony Pictures Television, pentru adaptarea pentru televiziune a comediei sale de succes ”Beverly Hills Cop / Poliţistul din Beverly Hills”. Alături de celebrul actor, în acest proiect vor fi implicaţi Sony Pictures Television şi regizorul Swan Ryan, creatorul peliculei ”The Shield / Lege şi fărădelege”. Acesta va avea rolul de a-l resuscita pe ofiţerul Axel Foley, interpretat de Eddie Murphy în comedia din 1984. Eddie Murphy nu va fi doar producător al serialului, ci se pare că îi va fi distribuit şi un rol în producţia de televiziune, cel mai probabil pe cel al tatălui lui Axel Foley. Întrebat, în noiembrie 2011, despre intenţiile sale cu privire la o a patra parte a seriei ”Beverly Hills Cop / Poliţistul din Beverly Hills”, Eddie Murphy a sugerat că intenţiile sale nu se mai îndreaptă către marele ecran şi că doreşte să readapteze subiectul pentru televiziune. ”Ceea ce încerc acum este să produc un show de televiziune în care protagonist să fie fiul lui Axel Foley, care, între timp, a devenit şeful poliţiei din Detroit. Voi filma episodul pilot ici şi colo. Niciunul dintre scenariile de până acum ale filmului nu au fost în regulă, ci cam forţate. Iar, dacă trebuie să forţezi ceva, ar trebui să n-o faci, pentru că reciclarea lucrurilor vechi este, întotdeauna, un lucru greşit”, declara Eddie Murphy în urmă cu aproape un an, pentru revista ”Rolling Stone”.

Actorul britanic Robert Pattinson, devenit celebru graţie filmelor din seria ”Twilight / Amurg”, va călca pe urmele legendarului Peter O\'Toole şi va interpreta personajul Lawrence al Arabiei într-un film regizat de Werner Herzog. Robert Pattinson va juca alături de Naomi Watts în acest lungmetraj intitulat ”Queen of the Desert”. Filmul se va concentra asupra scriitoarei britanice Gertrude Bell, interpretată de Naomi Watts. Robert Pattinson îl va juca pe T.E. Lawrence, un ofiţer britanic care va deveni cunoscut ulterior sub numele de Lawrence al Arabiei. Filmările vor începe în toamna acestui an. Între timp, Naomi Watts are de terminat filmările pentru lungmetrajul ”Diana”, ce prezintă viaţa prinţesei Diana.

Actorii americani Clint Eastwood, Nicolas Cage şi Harrison Ford au fost contactaţi de producătorii de la Hollywood şi ar putea juca în cea de-a doua continuare a filmului ”The Expendables / Eroi de sacrificiu”. Sylvester Stallone i-a recrutat pe actorii specializaţi în filme de acţiune Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, dar şi pe Mickey Rourke, pentru primul film din această serie, pe care l-a şi regizat, iar apoi i-a convins pe Liam Hemsworth, Jean Claude Van Damme şi Chuck Norris să joace în continuarea acelei pelicule. Avi Lerner, producătorul francizei, a dezvăluit într-un interviu recent că în următorul film din serie vor apărea nume mari de la Hollywood. ”L-am abordat pe Clint Eastwood, propunându-i să devină unul dintre băieţii din film, avem în vedere un rol pentru el. Discutăm şi cu Harrison Ford. Vă mai dau un nume mare, îl avem deja pe Nicolas Cage, care va juca unul dintre personaje”, a declarat Avi Lerner. Potrivit acestui producător hollywoodian, în noul film ar putea juca şi Wesley Snipes, după ce va ieşi din închisoare.

Filmul de acţiune ”The Expendables / Eroi de sacrificiu”, regizat şi produs de Sylvester Stallone, lansat în august 2010, prezintă aventurile unei bande de mercenari care primeşte misiunea de a înlătura de la putere un dictator sud-american. Pentru a asigura succesul acestui film de acţiune, Sylvester Stallone, care deţine un rol în această peliculă, a mizat pe o distribuţie de invidiat.

S-a aflat că ultimul film din seria ”Twilight / Amurg” va avea un final diferit de cel al romanului pe baza căruia a fost realizat. Filmul va fi lansat pe marile ecrane româneşti pe 16 noiembrie. Melissa Rosenberg, scenarista filmului, a imaginat un alt final pentru această peliculă, diferit de cel din carte, cu ajutorul romancierei Stephenie Meyer. Într-un interviu acordat recent, însuşi Robert Pattinson s-a declarat surprins de felul în care se vor încheia pe marele ecran aventurile personajelor din ”Twilight / Amurg”. ”Când am citit scenariul, am sărit brusc în sus. A trebuit să recitesc ultimele pagini. Noul deznodământ face dreptate celui din carte”, a declarat actorul britanic, preferând să păstreze suspansul.

Actriţa americană Jodie Foster îşi va continua incursiunile în domeniul regizoral, graţie serialului ”Angie\'s Boy”, un proiect de televiziune pe care îl va produce pentru postul Showtime. Odată cu finalul anunţat pentru două dintre serialele sale de calibru, ”Weeds / Ierburi” şi ”The Big C”, postul american Showtime doreşte să producă un alt serial destinat publicului feminin, ”Angie\'s Boy”, regizat şi produs de Jodie Foster. Actriţa americană şi-a manifestat tot mai mult interesul, în ultimii ani, pentru regie, însă şi-a încercat talentul de regizoare mai mult în cinematografie. Cel mai recent film regizat de ea se intitulează ”The Beaver / Castorul” şi a fost lansat în 2011.Cu un scenariu de Rob Fresco, care va fi co-producător al serialului, alături de Jodie Foster şi Russ Krasnoff, ”Angie\'s Boy” va prezenta povestea unei femei inteligente, sexy şi ucigaşă, atunci când trebuie, conducătoare a unei familii mafiote. Nu se cunosc deocamdată informaţii despre distribuţia acestui serial. Filmările vor debuta în luna martie 2013. Actriţa americană va reveni în 2013 şi pe marile ecrane, cu ”Flora Plum”, un film pentru care va fi tot regizoare şi producătoare.

Noua peliculă ”The Avengers 2” va fi regizată de Joss Whedon, pe baza unui scenariu propriu şi va apărea pe marile ecrane la 1 mai 2015. Joss Whedon a semnat un contract de exclusivitate până în iunie 2015 cu grupul Disney şi va crea în această perioadă, pe lângă ”The Avengers 2”, un serial de televiziune pentru postul ABC, inspirat de creaţiile Marvel. Lungmetrajul ”The Avengers” marchează primul film distribuit de Disney realizat pe baza unui proiect Marvel, deţinut anterior de studiourile Paramount. Lungmetrajul ”The Avengers”, care i-a adus pe marile ecrane pe supereroii Iron Man (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Văduva Neagră (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans) şi Thor (Chris Hemsworth), a fost lansat la sfârşitul lunii aprilie. Joss Whedon a scris scenariul şi a asigurat regia acestui film, care, la sfârşitul lunii iunie obţinuse deja încasări de peste 1,4 miliarde de dolari.