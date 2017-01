Noutăţi cinematografice

Arnold Schwarzenegger revine pe marele ecran, în filmul „The Last Stand”, în care interpretează rolul unui şerif de oraş de provincie care se înfruntă cu liderul unui cartel al drogurilor. Actorul a abandonat cariera artistică între 2003 şi 2011, când a fost guvernator al Californiei. Arnold Schwarzenegger spune acum că are o nouă replică repetată, care s-ar potrivi cu celebra „I\'ll be back”, în traducere „Mă voi întoarce” din seria Terminator. Noua replică ar fi „Mă simt bătrân”, trimitere directă la faptul că actorul a îmbătrânit de la ultimul rol pe ecran. La 65 de ani, Arnold Schwarzenegger recunoaşte că revenirea nu va fi uşoară, cu atât mai mult cu cât nu se va întoarce pe uşa din dos, deoarece lungmetrajul „The Last Sand” este un film exploziv. „Mi s-a părut grozav să revin sărind pe clădiri, într-un film cu explozii mari, urmăriri de maşini şi bătăi cu pumnii”, a povestit amuzat Arnold Schwarzenegger. Şi producătorii speră ca noua replică a actorului, „Mă simt bătrân”, să devină la fel de celebră ca altele, printre care „Hasta la vista, baby”. Pelicula este filmul de debut în limba engleză al regizorului Jee-Woon Kim, un specialist al filmelor de acţiune originar din Coreea de Sud. Alături de Arnold Schwarzenegger mai joacă Genesis Rodriguez, Johnny Knoxville şi Forrest Whitaker. Filmul va fi lansat anul viitor.

Robert Iger, directorul general al grupului Disney, a anunţat că filmul „The Avengers / Răzbunătorii”, lansat la sfârşitul lunii aprilie, va avea o continuare pe marile ecrane şi va sta la baza unui serial de televiziune cu super-eroii creaţi de Marvel Studios, ce va fi difuzat de postul ABC. Marvel a semnat un contract exclusiv cu Joss Whedon, care va scrie şi regiza „Avengers 2” şi va contribui la realizarea pentru postul ABC a unui serial TV bazat pe personajele Marvel, a anunţat Robert Iger într-o teleconferinţă, cu ocazia publicării rezultatelor trimestriale ale grupului Disney. Lungmetrajul “The Avengers”, care i-a adus pe marile ecrane pe super-eroii Iron Man, rol interpretat de Robert Downey Jr., Hulk alias Mark Ruffalo, Văduva Neagră interpretată de Scarlett Johansson, Captain America interpretat de Chris Evans şi Thor jucat de Chris Hemsworth, a fost lansat la sfârşitul lunii aprilie. Joss Whedon a scris scenariul şi a asigurat regia acestui film, care, la sfârşitul lunii iunie obţinuse încasări de peste 1,4 miliarde de dolari, reuşind să reducă pagubele suferite de Disney odată cu eşecul filmului „John Carter”, lansat la începutul anului şi care a generat pierderi de 200 de milioane de dolari. Printre celelalte filme cu personaje create de grupul Marvel, Robert Iger a anunţat lansarea unui nou lungmetraj din franciza „Iron Man”, pe 3 mai 2013, a unui nou opus din franciza Thor, intitulat „The Dark World”, în noiembrie 2013, şi a unui nou proiect cinematografic din seria Captain America, ce va ajunge pe marile ecrane în aprilie 2014.

Regizorul Peter Jackson a luat decizia să adauge încă un film seriei The Hobbit, transformând-o într-o trilogie. Regizorul trilogiei The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor a anunţat că după ce a vizionat primul film din serie în formă needitată, precum şi părţi din al doilea film, şi-a dat seama că ar dispune de suficient material pentru a transforma şi această serie într-o trilogie. Cineastul a subliniat că a simţit că o mare parte din povestea lui Bilbo Baggins, eroul principal al romanului fantasy, semnat de J.R.R. Tolkien, „The Hobbit”, ar rămâne nespusă dacă nu s-ar face şi un al treilea film. Noua trilogie va fi realizată în cadrul unui parteneriat între studiourile Warner Bros. şi MGM. Primul film al seriei, „The Hobbit: An Unexpected Journey”, va avea premiera pe 14 decembrie, în timp ce cel de-al doilea, „The Hobbit: There and Back Again” urmează să aibă lansarea la 13 decembrie 2013. Cel de-al treilea film ar urma să aibă lansarea cândva în vara anului 2014.