Noutăţi cinematografice

Actriţa americană Meryl Streep a acceptat să participe la turnarea serialului documentar ”The Roosevelts: An Intimate History”. Destinul soţiei lui Franklin Delano Roosevelt continuă să fie interesant de ambele părţi ale Atlanticului. Într-un articol în ”Paris Match”, jurnalista franceză Valerie Trierweiler a descris-o cu admiraţie pe cea care a fost considerată întâia Primă Doamnă din istoria SUA. Prezentarea articolului începea cu ”Uite că o Primă Doamnă ziaristă nu este o noutate”, un apropo că semnatara articolului, Valerie Trierweiler, este partenera de viaţă a preşedintelui Franţei, Francois Hollande. Canalul american PBS anunţă realizarea unei serii documentare de către Ken Burns, nu mai puţin de 14 ore de film, împărţite în şapte episoade despre familia Roosevelt, care, înaintea clanului Kennedy, a dat Americii doi preşedinţi şi o femeie de mare influenţă. Documentarul urmează să fie lansat în 2014. La această realizare istorică vor participa trei mari actori: pe lângă Meryl Streep, care va fi vocea lui Elenor Roosevelt, Paul Giamatti şi Edward Hermann.

Actriţa Jennifer Aniston a fost surprinsă de fotografi cu un look complet diferit faţă de cel îngrijit şi sexy cu care şi-a obişnuit fanii. Actriţa în vârstă de 43 de ani a fost fotografiată în timpul filmărilor pentru noul său film, intitulat ”We\'re the Millers”. Ea a fost surprinsă îmbrăcată într-o pereche de pantaloni simpli şi o cămaşă fără mâneci, iar faimoasa sa coafură, mereu îngrijită, era ignorată complet, de această dată. În imagini se poate vedea cum Jennifer Aniston duce o valiză. Filmul spune povestea unui dealer de droguri care creează o familie falsă, pentru a transporta o uriaşă cantitate de marijuana din Mexic în SUA. Jennifer Aniston are rolul unei prostituate angajată pentru a juca rolul soţiei traficantului de droguri.

Studiourile Sony intenţionează să realizeze un remake al filmului fantasy ”Jumanji” din 1995, în care rolurile principale au fost interpretate de Robin Williams, Kirsten Dunst şi Bonnie Hunt. Filmul original a fost regizat de Joe Johnston şi spune povestea a doi copii care descoperă un joc magic şi reuşesc să elibereze un bărbat, Alan Parrish, rol interpretat de Robin Williams, care a rămas captiv în interiorul jocului Jumanji, câteva decenii. În timp ce îl eliberează pe Alan, copiii eliberează fără să vrea şi multe animale din junglă, care ajung în realitatea lor citadină, cu fiecare mutare pe care o fac în timpul jocului. În cele din urmă îşi dau seama că acest pericol poate fi stopat doar prin finalizarea jocului. Filmul a obţinut încasări de 262,7 milioane de dolari pe plan mondial. Studiourile Sony intenţionează să lanseze, în următorii anii, continuări pentru alte două filme: ”Men in Black 3 / Bărbaţi în negru 3” şi ”21 Jump Street”.

Cineastul britanic Peter Greenaway va regiza un film despre Serghei Eisenstein, supranumit părintele montajului de film. Peter Greenaway, invitat de onoare la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Odesa, spune că acest proiect cinematografic se va concentra pe perioada petrecută de Serghei Eisenstein în Mexic, în 1930. Pelicula se va intitula ”Eisenstein in Guanajuato” iar filmările vor debuta în luna noiembrie, la Sankt Petersburg. Guanajuato este numele unui oraş cu mine de argint, pe care Serghei Eisenstein l-a vizitat în prima parte a anului 1930. ”Motivul pentru care vreau să fac acest film este că îl admir de multă vreme pe Eisenstein. Într-un fel, acest proiect îmi oferă ocazia să îi aduc un omagiu”, a afirmat Peter Greenaway. Cineastul va mai regiza şi ”Food for Love”, un film inspirat de nuvela ”Moarte la Veneţia” de Thomas Mann. Cu siguranţă, noua ecranizare va provoca o serie de comparaţii cu filmul ”Morte a Venezia / Moarte la Veneţia” regizat de Luchino Visconti, în 1971, în care rolul principal a fost jucat de Dirk Bogarde. Potrivit lui Kees Kasander, producătorul filmelor lui Peter Greenaway, versiunea acestuia va fi diferită de cea a lui Visconti, urmând să prezinte povestea unui compozitor în vârstă, obsedat de frumuseţea unui adolescent.