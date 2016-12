Noutăţi cinematografice

Matt Damon şi Tom Cruise ar urma să joace împreună, alături de Morgan Freeman şi Kevin Costner, într-o adaptare după ”Cei şapte magnifici”, celebrul western realizat după filmul clasic, regizat de Akira Kurosawa şi remake-ul din 1960, semnat de John Sturges. Matt Damon ar fi cel mai recent nume cooptat în distribuţia producţiei MGM. Acesta ar urma să îl interpreteze pe Vin, jucat de Steve McQueen în filmul original. Numele lui Tom Cruise a fost vehiculat anterior, celebrul actor urmând să preia rolul pe care l-a avut Yul Brynner în filmul lui John Sturges. Potrivit presei, Tom Cruise ar fi făcut o listă cu actori de primă mână care să i se alăture în acest remake. Morgan Freeman ar putea fi personajul negativ Calvera, în timp ce Kevin Costner l-ar putea interpreta pe Britt. MGM investeşte foarte mulţi bani în acest film şi a vrut nume de top pentru rolurile principale. Este de aşteptat ca pelicula să aibă unul dintre cele mai mari bugete din toate timpurile şi să fie lansată în 2015. Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson şi Robert Vaughn, care au făcut parte din distribuţia peliculei originale, au devenit unii dintre cei mai cunoscuţi actori ai Hollywoodului, în timp ce ”The Magnificent Seven / Cei şapte magnifici” este unul dintre cele mai populare westernuri.

Angelina Jolie este curtată intens de studiourile Universal Pictures, pentru a regiza o adaptare cinematografică a controversatului roman ”Fifty Shades of Grey”, catalogat de presa americană drept ”un Twilight erotic”, care a stârnit deja un val de polemici peste ocean. Romanul cu accente erotice ”Fifty Shades of Grey”, al autoarei britanice E.L. James va fi în curând adaptat pentru marele ecran. Într-o Americă puritană, lansarea trilogiei ”Fifty Shades of Grey”, ”Fifty Shades Darker” şi ”Fifty Shades Freed”, în perioada mai 2011 - aprilie 2012, a făcut să curgă multă cerneală. Acţiunea romanului, într-adevăr, se pretează polemicilor. Inspirată iniţial din cea mai în vogă idilă în rândul adolescenţilor din acest moment, cea dintre personajele Edward şi Bella din franciza ”Twilight”, cartea romancierei E. L. James ia o cu totul altă turnură. În Seattle, Anastasia Steele, o studentă de 22 de ani, încă virgină, cedează în faţa şarmului şi a practicilor sado-masochiste ale miliardarului Christian Grey. Graniţa dintre erotic şi pornografic a devenit centrul unor polemici intense, dincolo de Atlantic, unde vânzările au explodat. Volumele din trilogie au fost cenzurate în bibliotecile din comitatul Brevard din statul american Florida, din cauza conţinutului lor considerat inacceptabil. Alţii vorbesc însă despre apariţia unui nou gen literar, ”mummy porn”, destinat menajerelor în vârstă de până la 50 de ani, aflate în căutarea unei soluţii facile pentru a-şi condimenta căsniciile. Primele pasaje din romanul ”Fifty Shades of Grey” au apărut pe internet. Pe un site al fanilor francizei ”Twilight”, sub pseudonimul Snowqueens Icedragon, britanica E.L. James a implicat personajele Edward Cullen şi Bella Swan într-o nouă serie de aventuri pe care a intitulat-o ”Master of the Universe”. După comentarii negative ce acuzau caracterul sexual al peripeţiilor descrise, romanciera britanică a luat decizia de a-şi publica povestirile pe propriul ei site. Mai târziu, aceasta a schimbat numele personajelor principale, optând pentru Anastasia şi Christian şi a ales un nou titlu pentru romanul ei. Criticile aduse trilogiei şi cele care vizau mediocritatea scrisului nu au împiedicat succesul celor trei romane. Dimpotrivă! Cele patru studiouri majore de la Hollywood, Warner Bros., Sony, Paramount şi Universal Pictures, şi-au disputat drepturile de ecranizare a celor trei romane. În cele din urmă, acestea au revenit studiourilor Universal Pictures. Declarându-se cuceriţi de felul în care actriţa americană Angelina Jolie şi-a făcut debutul în calitate de regizoare cu filmul ei despre războiul bosniac ”In the Land of Blood and Honey”, directorii acestui studio hollywoodian nu şi-au ascuns deloc entuziasmul faţă de calităţile regizorale ale actriţei americane, pe care o doresc în calitate de realizatoare a proiectului ”Fifty Shades of Grey”. Şi, chiar dacă logodnica lui Brad Pitt şi-a pus ordine în viaţă, în ultimii ani, devenind o mamă de familie respectabilă şi o legendă glamour în universul acţiunilor umanitare, are, totuşi, un trecut greu în spate. În epocă, personalitatea ei turbulentă, atrasă de zonele obscure ale vieţii, a ţinut de multe ori prima pagină a ziarelor, care au prezentat pe larg aventurile sexuale şi problemele cu drogurile pe care le avea vedeta americană.

Tânăra actriţă britanică Emma Watson, vedetă a francizei ”Harry Potter”, a primit propunerea de a juca rolul feminin principal în filmul ”Noah”, în regia lui Darren Aronofsky, care va spune povestea personajului biblic Noe, interpretat de Russell Crowe. Rolul pentru care a fost aleasă Emma Watson este cel al Ilei, femeia pe care o iubeşte fiul cel mare al lui Noe, Sheen, interpretat de Douglas Booth şi care, după ce este salvată pe arcă de potop, trăieşte un miracol. Pentru acest rol, Darren Aronofsky a curtat-o mai întâi pe Dakota Fanning, însă aceasta nu a putut face parte din distribuţie, având programul prea încărcat cu filmările pentru producţia indie ”Very Good Girls”, de Naomi Foner. Dacă va accepta rolul, Emma Watson va juca din nou cu partenerul ei din ”The Perks of Being a Wallflower”, Logan Lerman, care va fi fratele lui Sheen. Lungmetrajul ”The Perks of Being a Wallflower”, o dramă cu adolescenţi în regia şi după cartea lui Stephen Chbosky, a fost terminat de curând şi va fi lansat la toamnă în cinematografe. Interpretul rolului titular, anunţat anterior, este australianul Russell Crowe, în timp ce pentru rolul soţiei lui Noe, Naameth, au fost vehiculate numele actriţelor Jennifer Connelly şi Julianne Moore, care în prezent este ocupată cu filmările pentru ”Carrie”, o adaptare după celebrul horror omonim al lui Brian De Palma, ce va fi lansată anul viitor. Filmările pentru ”Noah” vor începe vara aceasta.

Cântăreaţa americană Katy Perry va deveni eroina principală într-o revistă de benzi desenate din seria ”Fame”, au anunţat reprezentanţii editurii Bluewater Productions. Revista ”Fame: Katy Perry” va prezenta viaţa artistei americane în vârstă de 27 de ani, care a crescut într-o comunitate religioasă creştină din California, s-a mutat apoi la Los Angeles, unde a schimbat mai multe case de discuri până a reuşit să dea lovitura în industria muzicală, cu primele ei piese care s-au bucurat de succes, ”I Kissed A Girl” şi ”Hot n Cold”. Această biografie grafică a artistei americane va fi lansată pe 30 august în SUA. Katty Perry, pe numele său real Katheryn Elizabeth Hudson, care poartă adeseori ţinute extrem de colorate şi de fanteziste în videoclipurile pieselor sale, va fi personajul central şi într-un documentar 3D, ce va fi lansat luna viitoare.

George Clooney va regiza filmul ”The Yankee Comandante”, o dramă militară despre un american care a luptat în revoluţia din Cuba. Filmul, produs de compania The Focus Features, are la bază un articol publicat în ”The New Yorker” despre singurul străin, în afară de Che Guevara, care a primit titlul de Comandante în Cuba, luptând alături de Fidel Castro şi de alţi rebeli cubanezi, pentru a răsturna regimul dictatorului Fulgencio Batista. Articolul, scris de David Grann şi apărut în numărul din 28 mai al publicaţiei ”The New Yorker”, prezintă povestea americanului William Alexander Morgan, care a luptat în revoluţia cubaneză. Acţiunile sale au atras atenţia fostului director FBI, J. Edgar Hoover. Acest film nu va fi însă următorul proiect în calitate de regizor pentru George Clooney. Acesta lucrează în prezent la o adaptare pentru marele ecran a cărţii ”The Monuments Men”, pe care intenţionează să o regizeze. În calitate de actor, George Clooney urmează să apară alături de Sandra Bullock în drama SF 3D ”Gravity”, regizată de Alfonso Cuaron.

Mads Mikkelsen, proaspătul deţinător al premiului pentru interpretare masculină al Festivalului de Film de la Cannes, graţie rolului jucat în filmul ”The Hunt”, a fost distribuit în rolul criminalului în serie Hannibal Lecter într-un serial de televiziune produs în SUA, pe baza romanelor scriitorului Thomas Harris. Actorul, în vârstă de 46 de ani, care a devenit cunoscut după ce a apărut în filmul ”Casino Royale” din seria ”James Bond”, va juca în noua producţie a postului de televiziune american NBC, intitulată ”Hannibal”, în care apare şi actorul britanic Hugh Dancy, în rolul agentului FBI Will Graham, jucat în trecut de William Petersen, în ”Manhunter”, în 1986 şi de Edward Norton, în ”Red Dragon”, în 2002.