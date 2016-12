Noutăţi cinematografice

Leonardo DiCaprio şi Martin Scorsese vor colabora pentru a cincea oară, la lungmetrajul ”The Wolf of Wall Street”, ale cărui filmări vor începe în vara acestui an. Filmul are la bază volumul de memorii scris de Jordan Belfort şi va spune povestea unui agent de bursă, petrecăreţ şi consumator de droguri, acuzat în anul 1998 de fraudă şi spălare de bani şi care a petrecut apoi 22 de luni în închisoare. Leonardo DiCaprio şi Martin Scorsese au încercat să demareze acest proiect cinematografic încă din 2007. Filmările vor debuta în vara acestui an, la New York. Martin Scorsese va produce şi va regiza acest film, pe baza unui scenariu scris de Terence Winter. Actorul american şi celebrul cineast au început să lucreze împreună în 2002, cu filmul ”Gangs of New York / Bandele din New York”, o colaborare ce a continuat cu lungmetrajele ”The Aviator / Aviatorul”, ”The Departed / Cârtiţa” şi ”Shutter Island”. Leonardo DiCaprio a încheiat recent filmările pentru ”The Great Gatsby”, o adaptare 3D a regizorului Baz Luhrman, în care interpretează, de asemenea, rolul principal şi a început filmările la cel mai nou film semnat de Quentin Tarantino, ”Django Unchained”. În presa americană au apărut zvonuri potrivit cărora cei doi vor lucra împreună şi la ”Sinatra”, un film biografic despre celebrul cântăreţ american Frank Sinatra.

Colin Farrell negociază de zor cu Warner Bros rolul principal din ”Arthur and Lancelot”, un proiect cinematografic scris şi regizat de David Dobkin. Filmările trebuiau să înceapă încă din luna ianuarie dar au fost amânate din cauza programului încărcat al protagoniştilor. Iniţial, rolurile regelui Arthur şi cavalerului Lancelot trebuiau jucate de Kit Harington, respectiv Joel Kinniman, dar în cele din urmă, studiourile au fost nevoite să renunţe la cei doi, din cauza obligaţiilor contractuale diferite deja asumate de cei doi. Nu au fost date publicităţii detalii despre acest proiect, dar David Dobkin este mai degrabă cunoscut pentru comediile de mare succes pe care le-a regizat, ”The Wedding Crashers” sau ”The Change-Up”. Până la premiera acestui film, Colin Farrell va putea fi văzut în remake-ul filmului S.F. ”Total Recall”, alături de Charlize Theron. Keanu Reeves a confirmat faptul că se pregăteşte pentru un nou proiect, un film din seria ”Bill & Ted”, bazat pe un scenariu pe care îl consideră excelent. Starul seriei ”Matrix” abia aşteaptă să înceapă filmările. ”Avem un scenariu şi încercăm să punem lucrurile la punct înainte să începem filmările. Este un scenariu excelent”, a declarat actorul american. Şi Alex Winter, care a jucat alături de Keanu Reeves în ”Bill & Ted\'s Excellent Adventure”, s-a declarat nerăbdător să reintre în rol. Primul film din seria ”Bill & Ted\'s Excellent Adventure” a apărut în anul 1989, iar în 1991 a fost realizată şi o continuare, ”Bill & Ted\'s Bogus Journey”.

Filmul de animaţie ”Madagascar 3: Europe\'s Most Wanted / Madagascar 3: Fugăriţi prin Europa”, realizat de studiourile DreamWorks Animation, va avea premiera mondială la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes. Lungmetrajul regizat de Eric Darnell, este abia al doilea film anunţat în programul festivalului de pe Croazetă, după filmul de deschidere, ”Moonrise Kingdom”, regizat de Wes Anderson. Compania DreamWorks Animation pare a avea o veritabilă slăbiciune pentru Festivalul de Film de la Cannes, unde a prezentat premierele mondiale ale câtorva dintre producţiile sale recente, precum ”Shrek” în 2000, ”Shrek 2” în competiţia din 2004, ”Over the Hedge” în 2006 şi ”Kung Fu Panda” din 2008. Aceeaşi companie a prezentat tot la Cannes şi lungmetrajul ”Kung Fu Panda 2”, deşi nu în selecţia oficială a festivalului.

Al treilea film al seriei readuce pe marile ecrane personajele devenite celebre graţie primelor două pelicule din serie: leul Alex (Ben Stiller), zebra Marty (Chris Rock), hipopotamul Gloria (Jada Pinkett Smith) şi girafa Melman (David Schwimmer) însă spectatorii vor avea ocazia de a cunoaşte şi câteva personaje noi, precum căpitanul Dubois (Frances McDormand), tigrul Vitaly (Bryan Cranston), foca Stefano (Martin Short) şi tigrul Gia (Jessica Chastain). Traversând de această dată Europa, personajele decid să pună în scenă un spectacol de circ, pentru a-şi plăti drumul de întoarcere la New York. Primele imagini prezentate de DreamWorks Animation promit spectatorilor multe scene de acţiune, printre care cea a unui spectacol de circ psihedelic, pe muzica lui Katy Perry. Primele două filme din seria ”Madagascar” au obţinut încasări de peste un miliard de dolari pe plan mondial.