Noutăţi cinematografice

Cineastul american Woody Allen va juca, pentru prima dată după mai bine de un deceniu, într-un film neregizat de el, în comedia ”Fading Gigolo”, în care va interpreta rolul unui proxenet. Filmul va fi regizat de John Turturro, pe baza unui scenariu propriu şi le mai are în distribuţie pe Sophia Vergara şi Sharon Stone. Lungmetrajul va fi produs de Jeffrey Kusama-Hinte şi de compania franceză MK2. John Turturro şi Woody Allen vor interpreta rolurile a doi buni prieteni, rămaşi fără bani, care decid să se lanseze împreună în industria prostituţiei şi care atrag, din această cauză, suspiciunea comunităţii evreieşti în care trăiesc. Cei doi îşi iau pseudonimele Virgil şi Bango iar personajul jucat de Woody Allen va fi proxenetul personajului jucat de John Turturro, care se îndrăgosteşte de o văduvă evreică. Sharon Stone va juca rolul medicului dermatolog al proxenetului care îl angajează pe John Turturro, iar Sophia Vergara va interpreta o altă clientă bogată, plictisită de mariajul ei, care îşi doreşte o partidă de sex în trei, cu personajele jucate de primii doi. Filmările vor începe în aprilie, la New York. Woody Allen a apărut pentru ultima oară în calitate de actor într-un film neregizat de el în anul 2000, în comedia ”Picking Up the Pieces”, regizată de Alfonso Arau.

Actriţa americană Sigourney Weaver, cunoscută în special pentru seria SF ”Alien”, va fi protagonista unui film de televiziune care va intra în culisele de la Casa Albă şi din lumea politică a SUA. Filmul, de fapt o miniserie de televiziune cu durata de şase ore, se intitulează ”Political Animals” şi va fi difuzat pe micile ecrane din SUA în această vară. Sigourney Weaver va juca rolul soţiei unui fost preşedinte. Aceasta divorţează pentru a cocheta apoi cu un post de secretar de Stat. Actriţa a mai interpretat rolul de soţie a unui şef de la Casa Albă în comedia ”Dave” din anul 1993, în care l-a avut ca partener pe Kevin Kline.

Un film despre cariera designerului Yves Saint Laurent, care va prezenta şi relaţia sa cu omul de afaceri Pierre Berge, va fi produs în Franţa, sub bagheta regizorală a cineastului Jalil Lespert. În urmă cu doi ani, documentarul ”L\'Amour fou”, regizat de Pierre Thoretton, aducea pe marele ecran povestea de dragoste dintre Yves Saint-Laurent şi Pierre Berge. Cu o acţiune care se întinde pe parcursul unei jumătăţi de secol, acest film prezenta incredibila odisee a unui tânăr designer genial, marcat însă de o timiditate aproape maladivă, al cărui destin a fost marcat de întâlnirea providenţială cu omul de afaceri Pierre Berge. După succesul înregistrat cu cel de-al doilea lungmetraj al său, ”Des vents contraires”, actorul şi regizorul Jalil Lespert, în vârstă de 35 de ani, doreşte să prezinte, într-o manieră proprie, pe marele ecran, aceeaşi poveste de dragoste care i-a unit vreme de peste 50 de ani pe Yves Saint-Laurent şi Pierre Berge. Susţinut de casa de producţie cinematografică Wy Productions, acest nou lungmetraj biografic se doreşte a fi un proiect foarte ambiţios şi ultraglamour. Filmul care prezintă viaţa lui Saint Laurent începe în 1958, într-o perioadă în care războiul din Algeria zguduia opinia publică franceză. Pe atunci în vârstă de 21 de ani, Yves Saint-Laurent s-a îmbolnăvit şi a fost internat în spitalul militar Val-de-Grace din Paris. ”Cadetul” Casei Dior a fost dat afară de Marcel Boussac, directorul publicaţiei ”L\'Aurore”, un cotidian care milita pentru dependenţa Algeriei de Franţa. După acel episod, Yves Saint Laurent s-a asociat cu Pierre Berge şi au creat împreună marca unui designer care a devenit ulterior unul dintre cei mai mari creatori de modă din secolul XX. Povestea care a urmat este cunoscută de public, ca şi geniul aceluia care a reinventat alura feminină, graţie taiorului-pantalon, smochingului, trench coat-ului şi celebrei linii vestimentare Trapeze.