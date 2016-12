Noutăţi cinematografice

Angelina Jolie a declarat că următorul său rol va fi cel al vrăjitoarei dintr-o adaptare a basmului „Frumoasa din Pădurea adormită”, produsă de studiourile Disney, care va avea titlul „Maleficent”. „Nu am mai jucat de doi ani şi nu am mai făcut nimic de la „In the Land of Blood and Honey”. Următorul rol la care mă gândesc este într-un film Disney”, a declarat Angelina Jolie, aflată la Festivalul de la Berlin, unde şi-a prezentat filmul de debut în regie. Actriţa avea în plan să joace într-un film de Luc Besson, pentru care filmările erau programate în luna aprilie, dar surse apropiate proiectului spun că acesta a fost anulat. Filmările pentru „Maleficent” ar putea începe până la sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor, filmul fiind programat pentru lansare în 2015. Filmul va fi regizat de Robert Stromberg, care a fost scenaristul lungmetrajelor „Avatar”, „Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor” şi al viitoarei pelicule „Oz the Great and Powerful”, produsă de Disney. Filmul spune povestea Frumoasei din Pădurea Adormită din perspectiva celebrei vrăjitoare. Angelina Jolie declara încă din decembrie că vrea să se implice în acest proiect, spunând că fiii ei o numesc deja „mom-elicent”. De asemenea, a spus că vrea neapărat să facă un film pentru întreaga familie, după experienţa cu franciza de animaţie „Kung Fu Panda”, unde a dat voce unui personaj.

Actriţa Naomi Watts o va interpreta pe marele ecran pe prinţesa Diana, în filmul „Caught In Flight”, regizat de Olivier Hirschbiegel. Acest proiect cinematografic, produs de compania britanică Ecosse Films, va fi realizat pe baza unui scenariu scris de Stephen Jeffreys. Filmul va prezenta ultimii doi ani din viaţa prinţesei Diana şi va descrie felul în care aceasta a reuşit să îşi găsească fericirea în viaţa personală după divorţul de prinţul Charles şi să devină una dintre cele mai renumite activiste din lume din domeniul acţiunilor şi programelor umanitare. Filmările vor debuta în acest an în Marea Britanie.

Un alt film despre viaţa Dianei, bazat pe memoriile fostului ei bodyguard Ken Wharfe, intitulate „Diana: Closely Guarded Secret”, se află în etapa de preproducţie. Producătorul Stephen Evans caută o actriţă de la Hollywood care să o întruchipeze pe prinţesa britanică decedată într-un tragic accident de maşină în august 1997. Nume ca Keira Knightley şi Scarlett Johansson au fost asociate proiectului.

Actorul britanic Ralph Fiennes va face, din nou, echipă cu partenera lui din „The English Patient / Pacientul englez” Kristin Scott Thomas, de această dată într-un film despre o poveste de dragoste a scriitorului Charles Dickens, intitulat „The Invisible Woman”. Ralph Fiennes va regiza acest film, pe baza unui scenariu ce are la origine volumul „The Invisible Woman: The Story of Nelly Ternan and Charles Dickens” scris de Claire Tomalin. Ca fi al doilea lungmetraj regizat de Ralph Fiennes, care şi-a făcut debutul în spatele camerei de filmat cu pelicula „Coriolanus”. Filmul va relata povestea de dragoste, secretă, care a durat vreme de 13 ani, dintre scriitorul Charles Dickens, aflat la apogeul carierei, şi actriţa Ellen Ternan. Acest proiect cinematografic marchează prima colaborare dintre Ralph Fiennes şi Kristin Scott Thomas de la filmul „The English Patient / Pacientul englez”, realizat în 1996.

Un remake după filmul clasic „Rebecca”, regizat de Alfred Hitchcock, va fi produs de companiile DreamWorks şi Working Title Films, avându-l ca scenarist pe Steven Knight. Acesta se va inspira pentru scrierea scenariului remake-ului \"Rebecca\" din nuvela scrisă de Daphne DuMaurier, care a stat şi la baza filmului regizat de Alfred Hitchcock în 1940. Filmul lui Hitchcock, cu Joan Fontaine şi Laurence Olivier în rolurile principale, spune povestea lui Maxim de Winter, un englez bogat, care, după moartea soţiei sale, Rebecca, se căsătoreşte cu o tânără naivă şi de condiţie modestă. Cei doi se mută în palatul Manderley, din Cornwall, care este bântuit de prima lui soţie, Rebecca. Lungmetrajul „Rebecca” a primit premiile Oscar pentru cel mai bun film, respectiv cea mai bună imagine alb-negru pentru George Barnes, în 1941, şi a fost nominalizat la alte nouă categorii, inclusiv Cel mai bun actor, Cea mai bună actriţă şi Cel mai bun regizor. În ciuda faptului că a fost nominalizat de şase ori la premiile Oscar, printre care pentru filmele „Rebecca”, „Psycho”, „The Birds / Păsările” şi „Rear Window / În spatele ferestrei” Alfred Hitchcock nu a reuşit niciodată să plece acasă cu o statuetă a Academiei de film americane. Alfred Hitchcock a primit totuşi premiul Oscarul onorific din partea Academiei de film americane în 1968.

Kim Basinger şi Mickey Rourke vor juca, din nou, împreună, pentru prima dată în ultimii 26 de ani, după apariţiile lor în drama cu accente erotice „9½ Weeks / 9 săptămâni şi jumătate” din 1986, în thrillerul politic „Black November”. Mickey Rourke va interpreta în acest film rolul unui director de companie petrolieră lipsit de scrupule, a cărui firmă se face vinovată de distrugerea unor sate în Nigeria. Cei doi au apărut şi pe afişul lungmetrajului „The Informers” din 2008, însă ei nu au avut nicio scenă comună în acel film. Filmul „Black November”, în care va juca şi Anne Heche, va fi lansat în partea a doua a acestui an.