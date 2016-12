Noutăţi cinematografice

Controversata actriţă americană Lindsay Lohan ar putea-o interpreta pe Elizabeth Taylor într-un film biografic despre viaţa vedetei care a încetat din viaţă la 23 martie 2011. Lindsay Lohan discută detaliile contractului pentru acest rol şi este, se pare, favorită să fie protagonista producţiei de televiziune. Scenariul filmului va avea în prim-plan tumultoasa relaţie a actriţei Elizabeth Taylor cu Richard Burton.

Actorul american George Clooney va produce şi regiza un film despre operele de artă furate de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar unul dintre rolurile principale i-ar putea reveni tot lui. Pelicula intitulată ”The Monuments Men” este inspirată de romanul ”The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History” al scriitorului american Robert M. Edsel. Romanul prezintă evenimente legate de furturile de obiecte de artă dar şi de spionajul din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. The Monuments Men era un grup de directori de muzee, istorici şi iubitori de artă, atât americani cât şi britanici, care şi-au riscat viaţa pentru a împiedica distrugerea culturii. Actorul american, în vârstă de 50 de ani, va contribui și la scenariul peliculei, pe care îl va scrie alături de Grant Heslov. Cei doi au creat deja împreună mai multe filme de succes cu tentă politică: ”Ides of March” în 2011, ”Good Night and Good Luck” în 2005 şi ”The Men Who Stare at Goats” în 2009.

Actorul Robert Downey Jr. ar putea fi cooptat pentru a interpreta rolul tâmplarului Geppetto, în ecranizarea poveştii pentru copii ”Pinocchio”, care ar urma să fie regizată de Tim Burton, pentru Warner Bros. În versiunea peliculei, personajul Geppetto porneşte într-o aventură la capătul căreia se reîntâlneşte cu marioneta pierdută. Scenariul este semnat de Bryan Fuller iar producător este Dan Jinks, cunoscut pentru ”American Beauty”. Robert Downey Jr. s-a declarat interesat de acest proiect, singura problemă fiind programul său încărcat.