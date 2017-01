Noutăţi de la Cannes

Televiziunile şi publicaţiile acreditate la festival au fost răsplătite cu o conferinţă specială cu Faye Dunaway. Evenimentul s-a derulat pe parcursul a aproape două ore, cu o întârziere firească a demarării. Nu prea te mai uiţi la ceas când este vorba, ca de fiecare dată, de întâlnirea cu o femeie, mai ales cu una atât de celebră şi de iubită. De pe ”afişul cu bicicletă” al ediţiei 2011 a festivalului, de unde chipul şi silueta vedetei americane se oferă cu graţie privirii, Faye a apărut, de astă dată, în carne şi oase. S-a întâmplat la etajul al patrulea de la Palais, la Salonul Ambasadorilor, cu invitaţi dintre cei mai aleşi. Ministrul francez al Culturii şi Comunicaţiilor, Frédéric Mitterand, a rostit un cuvânt destul de lung, presărat cu umorul binecunoscut dar şi cu elementele unui discurs foarte documentat. Elogiul făcut artistei a obligat-o să intervină din când în când, cu modestie. Faye s-a adresat apoi celor prezenţi, mulţumind pentru titlul de Ofiţer al Literelor şi Artelor Franceze, la rândul ei făcând unele mărturisiri personale. Am aflat că actriţa ei preferată este Isabelle Huppert dar şi că, la ora de faţă, tot ce o preocupă este noul ei film ca regizoare. A şi ţinut să mulţumească unei părţi a echipei ei, aflată la faţa locului. A fost însă specială şi impresia pe care a lăsat-o presei. Nu cred că a plecat cineva fără interviul dorit, fără măcar câteva cuvinte în direct. S-a mutat de la un loc la altul, de pe terasă în faţa bibliotecii cu rafturile înţesate cu cărţi de cinema, după cum era rugată de reporterii de televiziune. Nu a cerut decât, cu discreţie, un pahar cu apă, din care a avut vreme să soarbă o singură dată. Aceasta în timp ce alături, alte personalităţi acordau, la rândul lor, interviuri. Regizorul Costa-Gavras, de pildă. A fost şi o lecţie de comportament faţă de truditorii cu camera pe umeri, cu microfonul sau cu pixul, de respect pentru munca lor, deloc atât de uşoară pe cât poate părea.

Un alt actor american, Brad Pitt, a venit la întâlnirea cu ziariştii în cadrul conferinţei de presă programată ieri la amiază, după proiecţia de la ora 8.30, la Grand Théatre Lumière, a filmului lui Terrence Mallick, ”The Tree of Life”. Ambiţioasa poveste-parabolă a ”Copacului Vieţii”, în care s-a lansat cineastul american, îl are ca interpret principal pe Brad Pitt (personajul M. O’Brien), alături de care joacă şi Sean Penn (Jack).

Tot ieri, după-amiaza, de la 15.00, cu o prelungire către seară, a avut loc simpozionul şi apoi festivitatea de celebrare a celor două decenii de la fiinţarea Programului MEDIA, cu efecte benefice asupra întregului audiovizual al continentului nostru. Printre cei 20 de cineaşti invitaţi s-au aflat şi Radu Mihăilanu (România - Franţa) şi Cătălin Mitulescu (România), alături de autori de film din Grecia, Belgia, Olanda, Bulgaria, Anglia, Italia, Cehia şi, desigur, Franţa. Ieri a mai fost şi proiecţia festivă (a 50-a ediţie) de la Săptămâna Criticii, cu proiecţia filmului ”My Little Princess”, de Eva Ionesco. Reamintim că, în acest an, la Cannes participă şi un producător de la noi, Ada Solomon, în cadrul unui program destinat tinerilor profesionişti în acest domeniu. Pe Radu Mihăileanu, în costum negru şi papillon, l-am putut observa, concentrat, emoţionat, prudent şi, ca de obicei, discret, alături, însă, de ministrul Frédéric Mitterand şi în aceeaşi linie de urcare a treptelor cu covor roşu cu Costa Gavras. Până sâmbătă, când intră în festival ”La source des femmes”, mai este ceva vreme, însă Radu Mihăilanu începe să-şi facă, încet-încet, încălzirea. Vom vedea. Deocamdată, în punctajul criticilor de la marile publicaţii de specialitate, şansele cele mai mari le au filmele ”Polisse” şi ”The Artist” (cu câte patru frunze de palmier), după opiniile colectate de ”Le Film Francais”. ”Screen” îi plasează în frunte pe Fraţii Dardenne, cu ”The Kid with a Bike”. Greu de intrat în dimineaţa de ieri la proiecţia pentru presă de la 8.30 a filmului lui Terrence Malick, ”The Tree of Life”. Mulţi gazetari au rămas pe dinafară. Să nu uităm că, de-acum, vin la rând Aki Kaurismaki, Lars Von Trier, Pedro Almodovar.