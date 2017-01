Noutăţi de la Hollywood

După o absenţă de cinci ani şi nenumărate declaraţii cu privire la retragerea sa din activitate, veteranul Sean Connery a decis să se întoarcă pe platourile de filmare, într-un lungmetraj inspirat din “1001 de nopţi”, intitulat “Quest of Sheherzade”. Ultimul film în care a jucat actorul scoţian a fost “Liga”, în 2003. Actorul în vîrstă de 78 de ani, cîştigător al unui premiu Oscar pentru rolul din “Incoruptibilii” în 1987, va juca alături de Orlando Bloom şi de megastarul bollywoodian Celina Jaitley, care va interpreta rolul unei prinţese iraniene. Filmările sînt programate să înceapă în ianuarie 2009.

Alţi doi grei ai cinematografiei vor juca împreună pentru prima dată. Gary Oldman îi va da replica lui Denzel Washington în filmul “The Book of Eli”, un thriller SF care va marca întoarcerea celebrului actor britanic la rolurile negative care l-au consacrat. Filmul va urmări povestea eroului Eli, rol interpretat de Denzel Washington, care va trebui să lupte cu înverşunare pe teritoriul deşertic al unei Americi din viitor, pentru a apăra o carte sacră, despre care se crede că ar putea să reprezinte cheia pentru salvarea viitorului omenirii. Gary Oldman va juca rolul lui Carnegie, despotul unui mic oraş din viitor, insalubru, lipsit de orice fel de servicii şi legi. Carnegie este hotărît să intre în posesia cărţii sacre pe care Eli o apără. Filmul va fi produs de Warner Bros. şi Alcon Entertainment, iar regia va fi semnată de Albert şi Allen Hughes. Filmările vor începe în luna februarie, în New Mexico, iar lansarea oficială a filmului este programată pentru ianuarie 2010. Gary Oldman, care s-a consacrat datorită unor personaje negative, în filme precum “Dracula”, “Leon”, “Profesionistul” şi “Hannibal”, a ales să joace în ultimii ani mai mult roluri pozitive, precum cele din seriile Harry Potter şi Batman.

Şi cel mai profitabil actor de la Hollywood, nimeni altul decît Samuel L. Jackson, a ales un alt rol negativ, în remake-ul filmului-cult “The Last Dragon”. Samuel L. Jackson va joca în rolul lui Sho\'Nuff, Şogunul din Harlem, rol care în filmul original i-a aparţinut lui Julius Carry. Filmul va fi produs de Columbia Pictures şi va urmări aceeaşi poveste ca şi originalul, centrîndu-se pe destinul tînărului debutant în arte marţiale Leroy Green şi pe aventurile lui de pe străzile din New York. Acesta încearcă să atingă cel mai înalt nivel posibil de desăvîrşire din artele marţiale, cunoscut sub numele de Last Dragon, Ultimul Dragon. Filmul original, în care au jucat nume sonore pe atunci, precum Taimak şi Vanity, protejata lui Prince, a fost produs de TriStar Pictures şi a fost lansat în martie 1985. “The Last Dragon” a avut succes la public şi a avut încasări de 26 milioane de dolari. În scurt timp a devenit un film cult datorită scenelor precum aceea în care Green, urmaşul lui Bruce Lee, rămîne atît de fidel artelor marţiale, încît a început să mănînce popcorn în cinematografe folosind beţişoare chinezeşti. “Sînt un mare admirator al filmului original şi abia aştept să îl aduc pe Sho\'Nuff în secolul XXI”, a declarat Samuel L. Jackson, care va putea fi văzut în curînd pe ecrane în “Soul Men”, ultimul film al regretatului Bernie Mac, în “Lakeview Terrace / Mărul discordiei” şi urmează să apară şi în filmul de acţiune “The Spirit”.