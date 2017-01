Noutăţi Eurovision

„VH2” şi-a retras piesa din concurs

Finala naţională a Eurovisionului va avea loc pe data de 23 februarie, cînd va fi ales artistul sau trupa care va reprezenta România, în acest an, la Belgrad. După ce Cătălin Josan, care s-a calificat cu două piese în finală, şi-a retras melodia „ When We’re Together”, compusă de Marius Moga, aceasta fiind înlocuită de următoarea clasată, „RailRoad, RailRoad”, interpretată de „Rednex” feat. „Ro-Mania”, ieri, şi trupa „VH 2” a anunţat că îşi retrage piesa „Follow Me”. Locul rămas vacant pe lista finaliştilor a fost ocupat de piesa „Zamira”, interpretată de „New Effect” şi Genţiana, următoarea clasată în semifinale. Piesa „Zamira” a obţinut 119 puncte, în urma votului publicului şi al juriului din prima semifinală, la fel ca şi piesa „Fight for Life”, interpretată de Nico, ocupanta poziţiei a opta în cea de-a doua semifinală. Mai mult decît atît, cele două piese au putut fi diferenţiate cu greu, după consultarea notelor acordate de juriu. Chiar dacă melodia interpretată de Nico ar fi trebuit să intre în finala naţională, interpreta, contactată de organizatori, a anunţat că nu intenţionează să cînte două piese în finală şi că va rămîne în concurs numai cu piesa „Pe-o margine de lume”, în duet cu Vlad Miriţă.

Cătălin Josan îşi mobilizează fanii pentru finală

Deşi este un nume nou pe piaţa muzicală din România, Cătălin Josan se bucura de susţinerea unui fanclub impresionant. Mai mult, unul dintre fanii săi a realizat, deja, un cover după piesa „Run Away”, pe care o va prezenta în finală şi l-a postat pe site-ul YouTube. „Aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături de-a lungul ultimelor trei săptămîni. Mesajele şi sfaturile mi-au fost de mare ajutor cînd am decis cu care piesă mă voi prezenta în finala Eurovision. Ştiu că decizia mea nu mulţumeşte pe toată lumea, însă sînt sigur că îmi veţi fi alături cu toţii sîmbătă, în finală! Atunci va avea loc marea bătălie şi am nevoie de o armată cît mai mare de susţinători!”, a declarat Cătălin.

Mihai Trăistariu pariază pe Nico şi Vlad Miriţă

Mihai Trăistariu, artistul care s-a bucurat de un succes imens la Eurovision în urmă cu doi ani, cu piesa „Tornero”, pariază pe Nico şi Vlad Miriţă cu piesa „Pe-o margine de lume”. „Am ascultat toate piesele, este clar că bătălia se va da între Nico şi Vlad Miriţă şi Biondo din Suedia. Cred că Nico şi Vlad Miriţă vor fi pe primul loc din punctul de vedere al juriului şi pe locul doi în topul preferinţelor publicului, iar suedezii vor fi pe primul loc al publicului şi pe doi al juriului. Cu toate acestea, la selecţia finală, Nico şi Vlad Miriţă vor cîştiga, pentru că am vorbit şi cu alţi colegi de breaslă şi nimeni nu vrea ca România să fie reprezentată de suedezi, iar din experienţa mea, ştiu că părerea juriului contează mai mult”, a declarat Trăistariu.