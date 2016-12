Noutăţi în tratamentul cancerului bronhopulmonar

Societatea Română de Chirurgie Toracică (SRCT) 1994 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF), din Craiova, alături de Colegiul Medicilor Dolj şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova organizează în perioada 22-24 septembrie 2016, în premieră la Craiova (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Sala Aula Magna), „Conferinţa naţională de chirurgie toracică”, ediţia a XIV-a, un eveniment ce va reuni aproximativ 100 de specialişti români şi străini din chirurgia toracică. Tema principală a ediţiei din acest an este “Cancerul bronhopulmonar- controverse şi consens în tratamentul chirurgical actual”. “Este pentru prima dată când capitala Olteniei intră în cercul select al oraşelor organizatoare pentru Conferinţa Naţională de Chirurgie Toracică, iar desemnarea Craiovei pentru acest an ne onorează! Tot o premieră este şi faptul că la această ediţie sunt aşteptaţi să participe colegi de-ai noştri din alte specialităţi medicale, precum pneumologie, oncologie sau medicină de familie, întrucât una dintre temele ediţiei din acest an, cancerul bronhopulmonar, trebuie abordată interdisciplinar. De asemenea, prezenţa numeroasă a colegilor străini va aduce plusvaloare manifestării ştiinţifice, confirmând totodată eficienţa celor mai noi metode de tratament chirurgical, aplicate şi în România”, apreciază ș.l. dr. Alin Demetrian, şef clinică chirurgie toracică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, coordonatorul ştiinţific al manifestării. Cancerul bronhopulmonar (CBP) este una dintre cele mai agresive și frecvente tumori maligne, care a avut cea mai semnificativă tendință de creștere dintre toate neoplaziile în a doua jumătate a secolului trecut. În statele europene, CBP deține supremația atât în ceea ce privește incidența, cât și mortalitatea. În România, această tumoare malignă prezintă o tendinţă continuă de creștere la ambele sexe, iar din punctul de vedere al numărului de decese prin cancer ocupă locul I la sexul masculin și locul 4 la femei.