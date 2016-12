Noutăţi informatice

Compania Kaspersky Lab lansează Kaspersky One, o suită de securitate universală şi multiplatformă, care oferă protecţie avansată pentru o gamă largă de produse, începând de la PC-uri şi notebook-uri, până la telefoane inteligente şi tablete. Noua suită Kaspersky Lab este disponibilă în pachete pentru cinci dispozitive. Kaspersky One protejează computerele desktop şi laptop-urile care folosesc Microsoft Windows sau Mac OS X, telefoanele inteligente, cu sisteme de operare Android, Blackberry, Symbian şi Windows Mobile şi tabletele cu Android. Operaţiunile de instalare şi activare ale Kaspersky One pe fiecare dispozitiv în parte sunt foarte simplu de realizat, folosind o licenţă universală. Aplicaţiile şi actualizările bazelor de date sunt gratuite iar utilizatorii pot decide singuri combinaţia dispozitivelor care vor fi securizate. De exemplu, pachetul de cinci produse poate fi folosit pentru protejarea a cinci computere cu Windows, a două PC-uri cu Windows, a două Mac-uri şi un smartphone, a cinci smartphone-uri sau în orice altă combinaţie. Versiunea retail a Kaspersky ONE oferă şi o interfaţă unificată, pentru lansarea fiecărei aplicaţii în parte. Kaspersky Lab este cel mai mare producător de soluţii de securitate informatică din Europa. Compania oferă unele dintre cele mai populare sisteme de securitate pentru PC, care protejează utilizatorul de viruşi, spyware, crimeware, hackeri, phishing şi spam.

Compania iQuest, specializată în dezvoltarea de soluţii şi servicii personalizate de software, a înregistrat, anul trecut, afaceri de 16 milioane euro, în creştere cu peste 40% faţă de rezultatul raportat anul anterior, peste 90% din business fiind realizat pe piaţa vest-europeană. Compania a înregistrat o creştere semnificativă şi pe piaţa locală, unde iQuest a adăugat în portofoliu 11 clienţi noi. Clienţii externi din industriile de telecom şi life sciences au înregistrat, anul trecut, cele mai mari ponderi în business, în timp ce clienţii autohtoni au contribuit cu circa un milion de euro la cifra de afaceri a iQuest. Printre soluţiile de succes ale companiei livrate anul trecut, pe plan local, se numără ”Speak to me”, o aplicaţie de text-to-speach, adresată în special sectorului public. Printre clienţii internaţionali se numără companii precum Roche, Vodafone, Puma, Financial Times sau Virgin Atlantic. Oficialii companiei estimează, pentru acest an, o creştere a cifrei de afaceri de 20%, la puţin peste 19 milioane euro. iQuest număra, la sfârşitul anului trecut, aproximativ 400 de angajaţi la nivel naţional, cu 76 mai mulţi decât în ianuarie 2010.