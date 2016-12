Noutăţi muzicale

Cîntăreţul englez Sting a anunţat că viitorul său album, intitulat ”If On a Winter\'s Night...”, va fi rezervat pieselor tradiţionale de Crăciun. Pe album vor fi incluse două piese originale compuse de el, dar mai ales cîntece tradiţionale şi colinde din insulele britanice. Data lansării este 27 octombrie, la casa de discuri Deutsche Grammophon. ”Tema iernii este plină de inspiraţie. Prin filtrarea acestor stiluri disparate într-un singur album, sper că am creat ceva nou şi revigorant”, a declarat Sting, care a colaborat, de această dată, cu producătorul Robert Sadin. Compoziţiile originale ale lui Sting sînt ”Lullaby for an Anxious Child” şi ”The Hounds of Winter”, iar printre piesele tradiţionale se numără ”The Snow It Melts the Soonest”, ”A Soalin`” şi ”Gabriel\'s Message”, un colind ce datează din secolul XIV.

Şi trupa britanică Muse, una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ ale momentului, a anunţat, joi, prin intermediul contului său oficial de Twitter, că cel de-al cincilea material de studio al formaţiei, intitulat ”The Resistance”, va fi lansat pe 14 septembrie. Acest album urmează materialului ”Black Holes and Revelations”, lansat în 2006. Membrii trupei Muse au lucrat la acest nou material încă de anul trecut, înregistrările desfăşurîndu-se la Milano, precum şi în împrejurimile Lacului Como din Italia. Albumul este produs şi mixat de Mark ”Spike” Stent, care a mai colaborat, printre alţii, cu trupele Oasis şi Depeche Mode. Matt Bellamy, solistul trupei, a declarat că la acest album a lucrat împreună cu o orchestră, calificînd sound-ul noului material drept ”simfonic”. Totodată, albumul va fi susţinut de un turneu de promovare, ce va debuta pe 22 octombrie, la Helsinki, în Finlanda.