Noutăţi pentru medicii specializaţi în ţări non-UE

Medicii care s-au specializat în Israel, SUA, Canada, Australia sau Noua Zeelandă pot profesa în România ca medici specialişti dacă formarea efectuată într-unul din aceste state este echivalentă cu rezidenţiatul românesc, aceasta fiind una din condiţiile prevăzute într-un proiect propus de Ministerul Sănătăţii (MS) şi supus dezbaterii publice. Medicul care aplică pentru a profesa în România pe baza calificării obţinute într-una din cele cinci ţări trebuie să fie cetăţean român, al unui stat membru UE, SEE (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) sau al Elveţiei, soţul unui cetăţean român sau descendent/ ascendent în linie directă, aflat în întreţinerea unui cetăţean român, să fie membru în familia unui cetăţean al UE, SEE sau Elveţiei, cetăţean al unui stat terţ care are statutul de rezident permanent în România sau rezident pe termen lung în UE, SEE sau Elveţia. Totodată, titlul oficial de calificare obţinut într-unul din cele cinci state trebuie să ateste una din specialităţile medicale clinice sau paraclinice prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală şi să fi fost eliberat de autoritatea competentă în statul pe teritoriul căruia a avut loc formarea. O altă condiţie este ca formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea să fi fost efectuată în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură titularului competenţa profesională similară cu cea dobândită în urma rezidenţiatului în specialitatea respectivă. (A.G.)