Novak Djokovic nu va participa la turneul de la Beijing

Tenismenul Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a luat decizia de a se retrage de la turneul de săptămâna viitoare de la Beijing, din cauza unei accidentări la cot, care îi dă mari bătăi de cap sârbului încă din finala de la US Open, pierdută în faţa lui Stanislas Wawrinka, notează BBC.

Novak Djokovic, de şase ori campion în turneul de la Beijing, a jucat ultima dată pe 12 septembrie în finala de la US Open, unde a fost învins în patru seturi de către elveţianul Stanislas Wawrinka, scor 7-6, 4-6, 5-7, 3-6.

După turneul din capitala Chinei, de categorie ATP 500, Djokovic are trecut în calendar Masters-ul de la Shanghai, care va debuta pe 10 octombrie.

"Sunt extrem de dezamăgit că nu pot participa la turneul de la Beijing în acest an. Încă mă recuperez în urma accidentării suferite la cot şi am fost sfătuit să nu joc la niciun turneu până când nu voi fi complet refăcut. Îmi voi continua recuperarea şi sper să fiu apt de a reveni în circuitul ATP în cel mai scurt timp posibil", a declarat finalistul de la US Open, potrivit BBC.

Andy Murray, Rafael Nadal sau Angelique Kerber se numără printre numele importante care vor lua startul la turneul de la Beijing.