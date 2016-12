NS „Mircea“ s-a întors acasă

Nava-Şcoală (NS) „Mircea“ a ajuns, sâmbăta trecută, în Portul Constanţa după ce, în perioada 19 iulie - 3 august, a fost plecată în marşul anual de instrucţie cu aproape 100 de cadeţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” (ANMB) şi ai Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor Navale „Amiral Ioan Murgescu”. Reprezentanţii Forţelor Navale spun că la bord s-au aflat şi câte doi cadeţi din Turcia, Polonia şi Bulgaria. La bordul navei s-a aflat şi o delegaţie de preoţi condusă de ÎPS Mitropolit Teofan al Moldovei şi Bucovinei, care a dus spre sfinţire la Schitul românesc Prodrom, de pe Muntele Athos, o copie a icoanei Prodromiţa, pictată la Bucureşti, pentru biserica ce se construieşte în curtea Statului Major al Forţelor Navale. „A fost ceva inedit. De 80 de ani o navă românească nu a mai fost pe acolo (n.r. - Muntele Athos). Am fost prima astfel de navă. Am fost primiţi cu deosebită căldură şi bucurie de călugării de la schitul românesc Prodrom. Prezenţa preoţilor la bord probabil că ne-a protejat, întrucât marea a fost foarte bună şi nu am avut niciun fel de problemă“, a declarat comandantul marşului, contraamiral de flotilă Corneliu Bocai.

EXPERIENŢE UNICE „Nu sunt cuvinte care să descrie într-un fel potrivit sentimentele şi trăirile pe care le-am avut în perioada marşului de instrucţie. Am învăţat o mulţime de lucruri despre noi înşine, despre cei din jur şi mai ales despre ce înseamnă cariera pe care ne-am ales-o. Dacă, la început, nodul hamacului, centura de siguranţă, priveliştea din gabie, braţarea, desfăşurarea pe vergi şi multe altele erau simpli termeni marinăreşti, acum au o însemnătate deosebită pentru noi şi aduc cu ele amintiri extraordinare. Istanbul, Muntele Sfânt, Salonic - în toate aceste locuri am fost primiţi cu braţele deschise şi ni s-au oferit energie, credinţă, putere şi încântarea sufletului şi a simţurilor“, a povestit cadet Cătălina Cucu, studentă în anul II la Facultatea de Marină Militară a ANMB. În perioada şederii la Muntele Athos, cadeţii au vizitat mănăstirile Marea Lavră, Iviru, Vatoped, Schitul Sf. Andrei şi Peştera Sfântului Atanasie. Totodată, o delegaţie condusă de contraamiralul de flotilă dr. Corneliu Bocai, comandantul marşului, şi ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost la Careia, capitala administrativă a Sfântului Munte, la invitaţia conducerii Sfântului Munte.