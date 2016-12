NSA îl contrazice pe Snowden

Agenţia Naţională pentru Securitate (NSA) a publicat un e-mail trimis de Edward Snowden în urmă cu peste un an şi care contrazice, potrivit administraţiei Obama, faptul că fostul consultant a încercat să-şi alerteze superiorii ierarhici în legătură cu practicile desfăşurate de serviciul de informaţii. Edward Snowden, care a obţinut azil în Rusia, după ce a făcut dezvăluiri despre operaţiunile de supraveghere practicate de NSA, a afirmat, într-un interviu difuzat de NBC, că a încercat să avertizeze serviciul juridic al agenţiei în legătură cu caracterul abuziv al acestui aparat. “Am respectat scara ierarhică”, a dat asigurări Snowden. “NSA are arhive, are copii ale e-mailurilor la serviciul juridic în care îmi exprimam îngrijorările în legătură cu modul în care NSA îşi interpretează autoritatea”, afirma acesta. “Răspunsul a fost dat mai mult sau mai puţin în termeni birocratici, şi anume că „trebuie să încetaţi să vă puneţi întrebări“”, a declarat fostul consultant al NSA, inculpat de spionaj în SUA.

NSA a încercat să respingă aceste afirmaţii, publicând pe internet copia unui e-mail trimis de Snowden la serviciul juridic pe 5 aprilie 2013, cu două luni înainte de publicarea primelor dezvăluiri. Potrivit copiei, Snowden solicită precizări cu privire la valoarea juridică a unui decret faţă de cea a unui text de lege. Totodată, are întrebări legate de ierarhia Departamentului Apărării şi direcţiei de informaţii. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a remarcat că “acest e-mail nu conţine întrebări sau preocupări în legătură cu acţiuni ilegale sau abuzuri, ci întrebări legate de aspecte juridice”. Oficialul american susţine că e-mailul este singurul de acest tip trimis de Edward Snowden.

Încă de la începuturile afacerii Snowden, care a plonjat administraţia Obama în încurcătură şi a forţat-o să anunţe o reformă a practicilor sale în materie de supraveghere, Executivul american insistă că fostul consultant ar fi trebuit, înainte de toate, să dea o alertă internă.