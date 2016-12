„Nu a fost şantaj, ci o tranzacţie comercială”

Constănţeanul Giuniet Suliman, de 33 ani, condamnat în iunie la opt ani şi jumătate pentru şantaj, a apărut, ieri, în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa, unde s-a judecat recursul formulat de el împotriva sentinţei Judecătoriei Constanţa. Avocatul lui a susţinut că Suliman a fost condamnat pe nedrept deoarece este nevinovat. „Nu a fost vorba de niciun şantaj, ci de o simplă tranzacţie comercială între doi prieteni. Suliman i-a cerut părţii vătămate restituirea datoriei de 10.000 de euro, fără să îl ameninţe direct. La Parchet sunt numeroase plângeri pentru şantaj care se termină cu neînceperea urmăririi penale. De ce clientul meu trebuie să facă închisoare? În plus, procurorii au ignorat declaraţiile a cinci martori, care au fost în favoarea lui Suliman”, a pledat apărătorul. El a cerut achitarea lui Giuniet Suliman pe motiv că infracţiunea de şantaj de care este acuzat nu ar fi existat. „Eu nu am făcut altceva decât să îi transmit lui Zoltan un mesaj din partea altei persoane, care erau, de fapt, nişte ameninţări, pentru că era dator cu bani şi în altă parte. Noi am fost prieteni foarte buni şi l-am ajutat cu 10.000 de euro, pe care i-am luat cu împrumut de la bancă”, a spus Suliman ieri în faţa judecătorilor. Instanţa a rămas în pronunţare. Conform actului de inculpare, pe 6 iunie 2010, Suliman a fost prins în flagrant, la scurt timp după ce îl ameninţase pe Zoltan Benczedi, din Constanţa. Bărbatul avea o datorie veche la el, pe care nu i-o returnase. Speriat de presiunile la care era supus, pentru că nu putea înapoia banii, Benczedi a făcut un denunţ. Flagrantul a fost realizat în faţa Hotelului Pacific, din Constanţa. Denunţătorul le-a declarat procurorilor că Giuniet Suliman l-ar fi ameninţat că, în cazul în care nu îi va înapoia banii, îi va lua soţia şi o va duce în Spania pentru a practica prostituţia, iar pe el îl va închide în portbagajul maşinii.