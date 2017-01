Nu au avut nicio şansă de supravieţuire... Medicii legişti au stabilit că cei patru tineri care şi-au pierdut viaţa în tragedia rutieră petrecută în Chirnogeni, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au murit aproape instantaneu. Lista rănilor suferite de victimele cumplitului accident este şocantă: hemoragii interne, fracturi de boltă şi bază de craniu, ruptură de organe interne, traumatisme toraco-abdominale, fractură dublă de coloană cervicală. Singurul supravieţuitor al accidentului se află, în prezent, în afara oricărui pericol. Cadrele medicale spun că el a suferit, în urma impactului, o fractură de omoplat şi bazin şi mai multe contuzii cerebrale. De pe patul de spital, el le-a oferit anchetatorilor informaţii esenţiale. „Şoferul băuse o bere sau două. Am mai mers cu el aşa şi nu mi-a fost frică. Era capabil şi nu făcuse niciun accident. Am fost cinci oameni în maşină. Din cinci, numai eu am scăpat. Mergea cu viteză. Cu cât, nu ştiu, că eu stăteam în dreapta lui, dar nu avea 200 km/h. Într-o curbă nu a mai putut să controleze maşina. Mi s-a părut că vine un autoturism din faţă. Nu a mai putut să taie curba şi a intrat între un stâlp şi un magazin“, a povestit Mihai Lucian Zenovie.

FILMUL TRAGEDIEI Amintim că tragedia rutieră s-a petrecut în comuna constănţeană Chirnogeni. Victimele se îndreptau către discotecă. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Constantin Manea, de 30 de ani, din Darabani, se deplasa la volanul unui autoturism marca Nissan pe Drumul Judeţean 395. Ajuns la intrarea în localitatea Chirnogeni, într-o curbă la stânga, şoferul a pierdut controlul direcţiei şi a ieşit de pe şosea. În clipele următoare, a lovit un autoturism parcat, a ricoşat într-un rastel cu butelii, iar apoi s-a răsturnat şi a intrat în vitrina unui magazin alimentar. În urma teribilului impact, şoferul Nissan-ului, dar şi trei pasageri aflaţi pe bancheta din spate, Eliza Andreea Zenovie, de 18 ani, Nicolae Ivanciu, de 20 de ani, şi Ionuţ Victor Matei, de 25 de ani, toţi din localitatea Vâlcele, au murit pe loc. Singurul supravieţuitor a fost pasagerul din dreapta faţă, Mihai Lucian Zenovie, de 22 de ani. Martorii au povestit că şoferul consumase băuturi alcoolice. „Şoferul era băut... Chiar înainte să ne urcăm în maşini, şoferul Nissan-ului m-a întrebat dacă nu vreau să facem liniuţe cu maşinile, dar am refuzat. El a luat-o înainte. Mergea cu viteză, peste 150 km/h”, a povestit un tânăr. Acul kilometrajului s-a oprit la 200 km/h...