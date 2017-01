Nu a ținut cont de codul roșu și a sărit în apa mării pentru a lua crucea sfântă!

09:37:54 / 07 Ianuarie 2017

mda

Mache Spagoveanu deranjand lebedele. Le-au si mai amagit! Bietele lebede cand au vazut atata lume credeau ca a dat norocul peste ele si ca li s-a adus paine . Cand au vazut ca coruptibilul sef arunca crucea in apa au crezut ca e din paine impletita bietele de ele . Ciuguleau crucile saracele si se intrebau what the fuck is it ?! Si uite asa lebedele si-au dat seama ca in oamenii in cutana sa nu ai incredere ca sunt falsi si mincinosii. Lebedele au aflat acest advear suprem , babele, mosii si pulimea inca nu , ei au neuroni mai putini decat o lebada ...