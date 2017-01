Nu ai carte, nu ai carnet de șofer!

09:06:55 / 14 Octombrie 2016

Permise auto

Poate in anii trecuti se mai putea trece de partea teoretica fara sa stii a citi, dar acum nu prea cred. Eu am dat sala zilele trecute si supravehetorii erau foarte atenti, citeam intrebarile si unul din supraveghetori mi-a atras atentia ca stateam cu mana la gura, crezand ca am casca si ca as putea sa comunic cu cineva. Oricum chestionarele mi s-au parut foarte usoare, mai ales ca eu am lucrat pe http://www.i-drpciv.ro/chestionare-auto-drpciv/ aici fiind similare cu cele de la examen. Poate o sa scada si numarul accidentelor daca nu o sa mai conduca oricine.