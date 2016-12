„Nu am ars tablourile“

Olga Dogaru, mama unuia dintre suspecţii cercetaţi în dosarul furtului de tablouri din muzeul „Kunsthal”, din Rotterdam, a declarat în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti, la judecarea recursului împotriva arestării, că nu a ars operele de artă, aşa cum a susţinut în faţa procurorilor. Potrivit anchetatorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Olga Dogaru ar fi recunoscut că a distrus tablourile. „Am făcut întâi focul în soba din baia mea, după care m-am deplasat în cimitir şi am dezgropat tablourile, reîntorcându-mă acasă cu acestea. Am băgat coletul - sacul în care erau împachetate cele şapte tablouri, fără să-l mai desfac, în sobă, am pus câteva lemne, papucii, şoşonii din cauciuc cu care fusesem încălţată şi am aşteptat să ardă complet. Acestea au ars destul de repede şi am văzut că tablourile arseseră complet. A doua zi, eu personal am curăţat soba, scoţând cenuşa, pe care am pus-o într-o roabă şi am lăsat-o în curte. Apoi l-am rugat pe Gioni, omul care ne ajută prin curte, să arunce cenuşa la groapa de gunoi, care este o râpă“, a declarat Olga Dogaru, în faţa procurorilor. Pentru a se stabili cu exactitate dacă tablourile au fost arse sau nu, anchetatorii au dispus efectuarea unei expertize la Muzeul Naţional de Istorie a României. Pentru că această expertiză nu a fost încă finalizată, procurorii au disjuns cercetările în cazul Olgăi Dogaru, pentru infracţiunea de distrugere calificată cu consecinţe deosebit de grave, pedepsită cu închisoare de la 10 la 20 de ani. Pe de altă parte, magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis ieri ca Eugen Darie, Radu Dogaru şi Olga Dogaru să fie judecaţi în stare de arest preventiv. La judecarea recursurilor, avocaţii celor trei au arătat că probele din acest dosar au fost administrate şi că aceştia şi-au recunoscut vinovăţia, astfel că nu s-ar mai impune menţinerea lor în arest, cu atât mai mult cu cât un complice şi un alt presupus hoţ ar fi fost eliberaţi de autorităţile olandeze.