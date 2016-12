“Nu am aşteptări de la discuţiile cu FMI din luna noiembrie”

Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, s-a declarat dezamăgit de faptul că autorităţile au reacţionat târziu la problemele semnalate de organizaţia sindicală în contextul negocierilor cu FMI şi a menţionat că nu are aşteptări de la viitoarele discuţii cu reprezentanţii organizaţiei financiare internaţionale care vor avea loc în noiembrie, la Bucureşti. “Nu am aşteptări de la discuţiile pe care le vom avea probabil în luna noiembrie cu reprezentanţii FMI, iar personal pot să spun că mă încearcă un sentiment de dezamăgire, nu din cauza politicilor promovate de instituţie, ci pentru că, în unele cazuri, s-a reacţionat foarte târziu la problemele semnalate de noi”, a declarat, ieri, Dumitru Costin. “În ceea ce priveşte privatizarea companiilor cu capital de stat, cererea argumentată din partea BNS a venit încă de acum doi ani de zile, iar în cele din urmă s-a înţeles solicitarea noastră, fiind menţionată în scrisoarea suplimentară. De asemenea, am semnalat nevoia de clarificare a faptului că România rostogoleşte de ani de zile venituri ipotetice, cum ar fi cele reprezentate de datoriile la energie termică ale unor comunităţi foarte sărace. Aceste datorii sunt într-adevăr purtătoare de dobânzi, sumele devenind de la an la an mai mari, însă în realitate ele nu pot fi recuperate de la populaţie”, a afirmat Costin. Acesta a precizat, totodată, că a reuşit să-i convingă pe reprezentanţii FMI că este necesară îmbunătăţirea Acordului de împrumut cu un capitol nou, în care să se pună accent pe creşterea politicilor de ocupare. “Din păcate, până la această oră nu s-a făcut nimic în ceea ce priveşte încurajarea politicilor de ocupare, cu toate că România are nevoie de mult mai multe locuri de muncă, care automat sporesc volumul încasărilor la bugetul de stat din taxe şi impozite, contribuind astfel la creşterea economică”, a mai spus preşedintele BNS. Reamintim că misiunea FMI se va afla, la Bucureşti, în perioada 6 - 14 noiembrie, pentru a discuta cu autorităţile române despre evoluţiile economice recente, au anunţat reprezentanţii FMI.