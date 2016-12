„Nu am avut intenţia să ucid!”

Englezul judecat de Tribunalul Constanţa pentru tentativă de omor calificat, Joseff Rivas, a fost audiat, ieri, de magistraţi, el declarându-se nevinovat încă de la început. „Nu l-am lovit cu piciorul pe colegul meu de muncă, doar l-am împins şi a căzut cu capul de asfalt, mai ales că era şi beat. Nu mi-am dat seama cât de grav a fost rănit, l-am verificat şi nu am văzut nici o picătură de sânge, îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat!”, a declarat Rivas în faţa instanţei. Întrucât procurorii îl acuză că s-a sustras de la urmărirea penală, englezul a afirmat că habar nu a avut că este căutat de poliţişti. „În perioada octombrie 2008-aprilie 2009 am fost plecat în Marea Britanie pentru că mama mea era bolnavă şi m-am dus să o văd!”, a povestit Rivas, adăugâând că nu a avut niciodată intenţia de ucide, mai ales că era în relaţii bune cu colegul lui de serviciu. Instanţa l-a audiat şi pe Ainur Suliman, partea vătămatăîn acest dosar, care a povestit, cu greutate, ceea ce s-a întâmplat în dimineaţa cu pricina. „Nu eram beat, ci doar obosit după o tură de 48 de ore. Nu ştiu de ce m-a lovit Rivas, nu avea nici un motiv să-mi dorească moartea. După incident, am rămas cu sechele şi abia mai pot vorbi, nu mai muncesc pentru că nu mă mai angajează nimeni, cererea de pensionare pe caz de boală mi s-a respins, aşa că nu am nici un venit. Mă întreţin mama şi concubina, cu toate că eu ar fi trebuit să am grijă de ele şi de fetiţa mea de cinci ani”, a declarat Suliman. În prezent, Rivas este arestat întrucât autorităţile engleze au cerut extrădarea lui în Anglia pentru a fi încarcerat în vederea executării unei pedepse pentru omor. Următorul termen de judecată s-a stabilit pe 6 ianuarie 2010, când vor fi audiaţi primii martori.

•LOVIT CU CAPUL DE ASFALT• Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 12 spre 13 iulie 2008, Rivas s-a încăierat cu un coleg de serviciu, pe care l-a dat cu capul de asfalt şi apoi a plecat fără să se uite în urmă. Procurorii spun că englezul a venit la Constanţa în 2006, s-a împrietenit cu o fată din comuna constănţeană Ciobanu, iar în 2007 a revenit pentru a-şi vedea iubita. În februarie 2008, Rivas a decis să se stabilească în România pentru o perioadă mai lungă. A obţinut toate actele legale necesare şederii în ţara noastră, apoi s-a angajat ca agent de pază la o firmă din Portul Constanţa. Anchetatorii au stabilit că englezul a intrat în tura de noapte şi a plecat în patrulare cu maşina de intervenţie, împreună cu colegul său, Marius Gabriel Ţupac. Cei doi aveau sarcina de a supraveghea activitatea agenţilor de pază pe timp de noapte. Spre dimineaţă, Rivas şi Ţupac au ajuns în zona porţii de acces nr. 3 a Portului Constanţa, unde s-au întîlnit cu colegii lor, Ainur Suliman şi Ismet Omer. Rivas l-a luat la rost pe Suliman, pentru că nu îi răspunsese toată noaptea la apelurile prin staţie şi, pe deasupra, era şi beat criţă. Cearta a degenerat şi cei doi au ajuns să se înjure ca la uşa cortului. Nervos peste măsură, englezul i-a tras lui Suliman un picior în cap, lovitura fiind aşa de puternică încît bărbatul s-a prăbuşit ca secerat pe asfalt. Rivas s-a urcat în maşină şi a plecat liniştit de parcă nu s-a întîmplat nimic. Medicii au constatat că Suliman a rămas infirm pe viaţă din cauza lipsei substanţei osoase craniene.