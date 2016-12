Sala de judecată a Tribunalului Constanţa a fost neîncăpătoare, ieri, la procesul în care col. Nicolae Aldea, fost jandarm şi Mariana Ciuciuleacă, fost preşedinte al PP-DD Constanţa, sunt judecaţi pentru că au înşelat peste 50 de persoane, cărora le-au împrumutat bani cu dobândă, apoi le-au luat apartamentele cu care au girat împrumuturile. În acelaşi dosar sunt judecaţi şi complicii lor, Eva Aldea, Haralambie Budea, Valentina Stănculescu, Silviu Costel Iordache şi Iulieana Maxim. În timp ce Aldea a dat o declaraţie scurtă, apoi a refuzat să răspundă întrebărilor avocaţilor, prevalându-se de dreptul la tăcere, restul complicilor lui au spus din start că nu vor să vorbească în faţa instanţei

DECLARAŢIE Multe dintre persoanele înşelate au venit la proces însă numai Nicoleta Pricop, de profesie coafeză, a fost audiată ieri. Ea a declarat că cea care a racolat-o a fost Ciuciuleacă. „M-a auzit că am nevoie de bani şi mi-a spus că un angajat al ei, Nicolae Aldea, împrumută bani cu dobândă de 10% lunar. După încheierea primului contract pentru 200 de euro, au urmat alte 18 contracte încheiate cu Aldea şi Ciuciuleacă pentru dobânzile datorate, toate fiind întocmite de un notar public. Nu am citit niciodată contractele, m-am uitat doar la sumă şi la perioada de rambursare. Ca să pot restitui banii luaţi de la Aldea, am fost nevoită să împrumut de la alte persoane. Angajaţii lui Aldea stăteau în coafor şi aşteptau să adun de la cliente bani pentru a le plăti dobânzile. În final, i-am cerut lui Aldea să-mi spună care este suma totală pe care i-o datorez şi am semnat un angajament de plată pentru 100.000 de lei, cu rată lunară de 300 de lei şi cu garanţia că apartamentul tatălui meu, care se pare că apărea într-un contract, nu va fi scos la licitaţie”, a susţinut Nicoleta Pricop.

METODA SUVEICĂ Afirmaţiile ei au fost contrazise de avocatul Alexandru Niţă, apărătorul lui Aldea: „Nicoleta Pricop încearcă să se îmbogăţească pe spinarea altora fără să aibă vreo justificare pentru banii pe care îi cere lui Aldea, în jur de 12.000 de euro. Ea a făcut împrumuturi repetate prin metoda suveică, încercând astfel să-i păcălească pe creditori, care au fost şi alţii în afară de Aldea. Din sumele luate de la Aldea, Pricop nu a restituit niciun leu”.