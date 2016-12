„Nu am fost ales la casting, dar ulterior, mi s-a acordat rolul principal” (II)

Interpretul lui Alex, Bogdan Dumitrache, a însoţit filmul „Din dragoste, cu cele mai bune intenţii” în capitala Valoniei, în cadrul celei de-a 26-a ediţii a Festivalului Internaţional al Filmului Francofon de la Namur. Era firesc să purtăm, aşadar, un dialog cu cunoscutul actor, având în vedere apropiata premieră românească, dar şi evoluţia mai mult decât convingătoare a acestuia pe parcursul întregului film. Din amplul interviu acordat Bogdan Dumitrache cotidianului „Telegraf” publicăm, astăzi, cea de-a doua parte.

Reporter (Rep.): Jocul dvs. are concizie, este cinematografic şi nu am sesizat nicio ezitare. Am remarcat doar anumite „aruncături” de priviri, să le spun aşa, la unii din colegii de cadru. Era ca şi cum ar fi dorit să atenţioneze spectatorul, ceea ce, până la urmă, reprezintă un accent de modernitate binevenit.

Bogdan Dumitrache (B.D.): Actorul viu te influenţează şi el. Te stimulează participarea celuilalt. Maşina cu care joci este altceva. În schimb, te poţi concentra asupra atuurilor estetice ale rolului. Este, de asemenea, o provocare la a-ţi mobiliza imaginaţia.

Rep.: Care este următorul film?

B.D.: Voi juca în „Poziţia copilului” de Călin Netzer.

Rep.: Un rol principal?

B.D.: Nu, personajul de prim plan este o femeie, iar rolul va fi susţinut de Luminiţa Gheorghiu.

Rep.: Revenind la Alex, am înţeles că el este un fel de seismograf al temerii că într-o zi va veni, implacabilă, despărţirea de mama sa. Planul final, cu un unghi de sus, din profil, uşor imobil, mi-a apărut ca o renunţare la unghiul subiectiv.

B.D.: Poate este doar o „recentrare” a acestuia, între obiectiv şi subiectiv. Alex aşteaptă un posibil nou telefon privind în sus, către cer, ca spre o instanţă.

Rep.: În raport cu care subiectivitatea pare sublimată, uşor moderată. Un mod de a extrapola dinamica interioară a personajului şi de a-i asigura altă cadenţă existenţială.

B.D.: Exact. Ne identificăm aici cu personajul, dar şi cu regizorul.

Rep.: O preluare a încărcăturii tragice, premonitorii, desigur. Cine este, de fapt, noul Alex, cel din ultima secvenţă, când pare atât de marcat de iminenţa unei următoare veşti dureroase?

B.D.: Oricine. Fiecare dintre noi.