Nu am luat țara înapoi. Am vândut-o americanilor!

CURAT-MURDAR A trecut o lună de la tragedia din „Colectiv“ și România pare că reintră, din păcate, în vechea matcă. Protestatarii care au schimbat un Guvern ce nu era al lui Iohannis cu unul plăcut privirii președintelui s-au întors la casele lor. Parlamentarii și partidele au revenit la eternele dispute și negocieri politice în interes de grup. Legile salarizării unitare (prezentate încă de pe vremea lui Boc ca o reformă profundă în sistem) sunt iar amânate, pentru al șaptelea an la rând. Nimic nu pare să se fi schimbat pe fond, cu excepția câtorva jocuri de imagine, prin care diverși actori politici încearcă să mențină iluzia că Strada a câștigat, totul presărat cu valuri de controale în cluburi. Pentru că tot vorbeam de jocuri de imagine, vă amintim marea găselniță prin care șeful statului a atras Strada de partea lui - convocarea în premieră la consultările pentru nominalizarea unui premier a unui grup de reprezentanți ai societății civile. O mutare abilă a Președinției, care, la cald, a luat prin surprindere toată suflarea interesată de protestele generate de tragedia din „Colectiv“. Încă de atunci au apărut suspiciuni cu privire la onestitatea demersului lui Iohannis, pornite în special de la două chestiuni extrem de ciudate: una legată de organizarea întâlnirii dintre șeful statului și societatea civilă și a doua privind desfășurarea întrunirii în sine. Faptul că Președinția a selectat atent și netransparent, în spatele ușilor închise, fiecare "delegat al Străzii" în parte a fost primul semn că e ceva putred în Danemarca. Al doilea semnal a fost contradicția dintre deschiderea la dialog pe care încerca să o mimeze Iohannis în ochii mulțimii, prin organizarea consultării Străzii în premieră, și faptul că întreaga dezbatere s-a desfășurat în spatele ușilor închise.

VOCEA STRĂZII, PE ALESE Indiciile privind faptul că este ceva în neregulă, dar și avertizarea că este posibil să fie confiscate politic mișcările de stradă care revendicau schimbarea profundă a sistemului corupt v-au fost prezentate pe larg în cotidianul „Telegraf“, în articolele „Consultare cu ușa închisă a reprezentanților SELECTAȚI ai societății civile“ și „„Vocea Străzii”, aleasă cu grijă de Iohannis, se gudură pe lângă scaunul prezidenţial“, din 6 și 7 noiembrie. La acea vreme, subliniam istoria zbuciumată și departe de a fi apolitică a două dintre personajele chemate de Iohannis la Cotroceni în calitate de "reprezentanți ai Străzii" - Liviu Mihaiu (de la ONG-ul "Salvați Dunărea și Delta") și Cristina Guseth (de la "Freedom House"). Mihaiu fusese înscăunat de Guvernul Tăriceanu ca guvernator al Deltei Dunării și dat jos de Executivul Boc după doar câteva luni de mandat, iar Guseth este cunoscută ca fiind o apropiată a fostei ministre PDL a Justiției Monica Macovei. Însă acesta este însă doar vârful aisbergului, care dădea de gândit cu privire la grupul de ONG-iști care era bănuit că ajută o parte a clasei politice să pună mâna pe mișcările de stradă pentru a le folosi în interes propriu. Un amplu material publicat de www.activenews.ro, în care sunt descusute finanțările tuturor organizațiilor non-guvernamentale alese de Președinție pentru "istorica întâlnire" în care se bifa consultarea maselor, prezintă ingredientele care ne ajută să desenăm întregul tablou al manipulării puse la cale la Cotroceni. Informațiile întăresc totodată ideea că nu am asistat nicidecum la schimbarea de fond pe care o cereau oamenii în stradă după 30 octombrie, ci doar la o lovitură de palat dată cu mănuși de catifea.

DELEGAȚIA... PREȘEDINTELUI Publicația online dezvăluie încrengătura prin care majoritatea fundațiilor reprezentate la consultările de la Cotroceni sunt finanțate direct sau indirect, de ani buni și cu bani grei, de diverse organizații patronate de miliardarul american George Soros sau alimentate de acesta. Amintim componența delegației, pe care activenews o împarte în ONG-iștii lui Soros și câteva persoane neimplicate, care au fost aduse la Cotroceni doar pentru a mima legitimitatea întâlnirii. În prima categorie sunt (în ordinea alfabetică a fundațiilor): Cătălin Drulă (Asociaţia „Pro Infrastructura“), Edmond Niculușcă (Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie și Normalitate), Nicușor Dan (Asociaţia „Salvaţi Bucureștiul“), Horia Oniţă (Consiliul Naţional al Elevilor), Mihai Dragoș (Consiliul Tineretului din România), Sorin Ioniţă (Expert Forum), Cristina Guseth (Freedom House), Ionuţ Sibian (Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile), Elena Calistru (Funky Citizens), Andrei Cornea (GDS), Ştefan Dărăbuș (Hope and Homes for Children Romania), Claudia Postelnicescu (Iniţiativa România) și Liviu Mihaiu („Salvaţi Dunărea și Delta“). Printre cei chemați fără voia lor de către Președinție pentru a masca adevărata față a așa-ziselor consultări sunt Ema Stoica (studentă la Facultatea de Jurnalism), Adrian Despot, Tudor Benga (OKIAN), Alexandru Bindar (Uniunea Studenţilor din România) și Clara Matei (Asociaţia Medicilor Rezidenţi din România).

PE URMELE BANILOR... Cea mai importantă observație privind delegația Străzii este că, din zecile de mii de organizații non-guvernamentale din țară, Președinția a chemat la consultări aproape exclusiv fundații finanțate de Soros, multe dintre personajele prezentate fiind invitate la mai toate evenimentele organizate de Ambasada SUA la București. Cea mai solidă finanțare are ca beneficiară Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), care, conform materialului menționat, a încasat peste un milion de dolari de la „The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe” (CEE Trust), o organizaţie condusă Soros. Același FDSC cooperează extrem de strâns cu mai toate celelalte ONG-uri chemate la Cotroceni. În ediția online a cotidianului „Telegraf“ găsiți întreaga încrengătură de finanțări și colaborări.

Grosul, la FDSC

Ionuţ Sibian este președinte la Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC). Ȋn perioada 2006-2012, fundaţia pe care o conduce a primit peste un milion de dolari de la „The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe” (CEE Trust), o organizaţie condusă de miliardarul american George Soros.

1. Număr Grant: RO_X 2010_166

- Denumirea proiectului: Serviciul juridic pro-bono pentru ONG-uri din România

- Suma acordată 21.300 USD

- Perioada proiectului: 1 mai 2011 - 30 iunie 2012

2. Număr Grant: RO_X 2010_202

- Denumirea proiectului: Fondul pentru Inovare Civică

- Suma acordată 389.455 USD

- Perioada proiectului: 15 aprilie 2011 - 15 iulie 2012

3. Număr Grant: RO_X 2009_121

- Denumirea proiectului: O voce mai puternică pentru sectorul asociativ din România

- Suma acordată 150.000 USD

- Perioada proiectului: 15 mai 2010 - 14 noiembrie 2011

4. Număr Grant: RO_X 2008_47

- Denumirea proiectului: ONG-uri românești corecte

- Suma acordată 119.995 USD

- Perioada proiectului: 1 mai 2009 - 28 februarie 2011

5. Număr Grant: RO_2007_04

- Denumirea proiectului: Directorul ONG-urilor românești

- Suma acordată: 307.000 USD

- Perioada proiectului: 1 decembrie 2007 - 31 mai 2010

6. Grant Numărul RO_III 2006_100

- Denumirea proiectului: Consolidarea sustenabilităţii financiare a ONG-urilor

- Suma acordată: 120.000 USD

- Perioada proiectului: 1 august 2006 - 1 iulie 2008

Să ajungă pentru toți...

Sorin Ioniţă este președintele „Expert Forum” (EFOR), organizaţie finanţată, printre alții, și de FDSC. EFOR a primit însă suport financiar și direct din partea CEE Trust al lui George Soros.

1. Număr Grant: RO_2012_01

- Denumirea proiectului: Clientelism de la vârful degetelor

- Suma acordată: 68.000 USD

- Perioada proiectului: 15 martie 2012 - 14 martie 2013

Candidata la Ministerul Justiției, 100.000 USD

Cristina Guseth este director al „Freedom House România”, o filială a fundaţiei americane „Freedom House INC”, cu sediul în New York. Pe lista finanţatorilor „Freedom House România” se află Ambasada SUA în România, USAID, U.S. Department of State, dar și „Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe”, fundaţia lui Soros.

- Numele proiectului: Inițiativa pentru o Justiție Curată (CIJ)

- Suma acordată: 100.000 USD

- Perioada proiectului: 1 mai 2008 - 1 aprilie 2010

Și "România Curată" are bani de la Soros

Freedom House, Asociaţia „Salvaţi Bucureștiul“ (președinte - Nicușor Dan) și Grupul pentru Dialog Social (unde Andrei Cornea este membru în Consiliul de Administraţie) fac parte din „Alianța pentru o Românie Curată”, care a fost finanțată, în perioada 2010-2012, de CEE Trust al lui George Soros.

Număr Grant: RO_X 2009_186

- Denumirea proiectului: Construirea unui lupte durabile anticorupție a electoratului din România: „România curată"

- Suma acordată 120.000 USD

- Perioada proiectului: 1 septembrie 2010 - 30 aprilie 2012

Fundație catalogată drept "amenințare pentru securitatea națională"

Nu doar în România sunt acuzate de jocuri de culise organizații apropiate sau subordonate lui George Soros. Pe 30 noiembrie, Biroul Procurorului General al Rusiei a declarat ca indezirabile Institutul pentru o Societate Deschisă al lui Soros și mai multe organizații afiliate. Totodată, li s-a interzis cetățenilor ruși să participe la proiectele și acțiunile acestei organizații. Într-un comunicat oficial, procurorul general de la Moscova arată că activitățile Institutului pentru o Societate Deschisă reprezintă o amenințare pentru ordinea constituțională a Rusiei și pentru securitatea națională.

„Alianţa pentru o Românie Curată” a fost inţiată de Societatea Academică Română, care asigură și Secretariatul acesteia. Ȋn perioada 2006 - 2008, SAR a primit de la CEE TRUST 239.300 USD.

1. Număr Grant: RO_X 2008_28

- Denumirea proiectului: CCU partea a 2-a - evaluarea utilizării banilor publici în cercetarea academică și învățământul superior din România

- Suma acordată 93.500 USD

- Perioada proiectului: 1 iunie 2009 - 31 iulie 2010

2. Număr Grant: RO_X 2007_101

- Denumirea proiectului: Coaliția pentru Universități Curate (CCU) - aplicarea unui set de principii pentru a consolida integritatea și calitatea în sistemul de învățământ universitar românesc

- Suma acordată 95.500 USD

- Perioada proiectului: 1 aprilie 2008 - 1 mai 2009

3. Număr Grant: RO_IX 2006_35

- Denumirea proiectului: Coaliția pentru un Parlament Curat - Euro-alegeri 2007

- Suma acordată: 40.300 USD

- Perioada proiectului: 1 martie 2007 - 1 februarie 2008

4. Numărul proiectului: CBI / 2006/03

- Denumirea proiectului: Reducerea corupției politice - Anti-corupția ca revoluție

- Suma acordată 10.000 USD

- Perioada proiectului: 1 octombrie 2006 - 31 octombrie 2006

Liviu Mihaiu, președintele asociaţiei „Salvaţi Dunărea şi Delta”, este un colaborator și un avocat al FDSC. Cel care, de la microfonul din Palatul Cotroceni, s-a recomandat a fi jurnalist scria în septembrie 2013, într-un editorial publicat de „Adevărul”: „De asta sfătuiesc pe toţi securiştii ăștia mici (n.r. - jurnaliștii de la „Evenimentul Zilei”) să sune la FDSC (Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile), să întrebe deontologic cum se finanţează ONG-urile, când şi, mai ales, de ce. Nu de altceva, dar în afară de această informaţie sau un călduros „Heil Siktir, trolilor!”, nu pot să-i ajut”. Tema cu trollii a fost reluată recent de Ambasada SUA în România.

Mihai Dragoș, preşedinte al Consiliului Tineretului din România, este coordonator al reţelei Monitori pentru Bună Guvernare a „Alianţei pentru o Românie Curată” şi lucrează, de asemenea, în Societatea Academică din România (SAR), pe un proiect ce evaluează și monitorizează integritatea universităților din România.

Elena Calistru, care a lucrat pentru „Transparency International România”, este președintele Asociaţiei Funky Citizens, partener al SAR în mai toate proiectele și petiţiile iniţiate.

Edmond Niculuşcă este președinte la Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate, care colaborează cu „Miliţia spirituală”, o altă organizaţie finanţată de CEE TRUST (105.000 USD în perioada 2011 - 2013).

Cătălin Drulă este vicepreședinte al Asociaţiei Pro Infrastructura, care colaborează cu „Alianţa pentru o Românie Curată” (SAR).

Claudia Postelnicescu (Iniţiativa România), avocată și publicistă, este membră a http://www.contributors.ro/, un proiect al asociaţiei „Societatea Online”, cea despre care se spune că ar plăti și salariile celor de la HotNews. De altfel, doi dintre membrii fondatori ai Asociaţiei „Societatea Online”, Woinaroski Andrei și Timboischi Preoteasa Manuela, sunt și asociaţi la societatea comercială ce deţine HotNews, iar un alt fondator al asociaţiei, Cristian Pantazi, este redactor-șef la HotNews.

Tot pe http://www.contributors.ro/ îl găsim și pe Horia Oniţă, care, în aplicaţia pentru funcţia de președinte al Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.), a scris că va urmări „dezvoltarea comunicării și parteneriatului între C.N.E. și anumite structuri naționale precum Alianța pentru România Curată”.

Ştefan Dărăbuș este director al „Hope and Homes for Children Romania”, o filială a unei fundaţii internaţionale, cu sediul din Anglia.

