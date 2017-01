Preşedintele Traian Băsescu a fost luat la întrebări, ieri, la Bruxelles, de jurnalişti, cu privire la discuţia telefonică pe care a avut-o cu premierul rus pe tema gazelor. Cu toate astea, şeful statului a spus că nu are niciun motiv să facă publică acea convorbire cu Vladimir Putin. El a fost rugat să comenteze declaraţia premierului rus, legată de disponibilitatea Rusiei de a vinde României gazele destinate Ucrainei, astfel încît ţara noastră să le redistribuie Kiev-ului, şi a fost solicitat să dea amănunte despre o eventuală ofertă concretă, oficială, a Rusiei, în acest sens, avînd în vedere că la Bucureşti au existat multe speculalţii legate de discuţia lui cu Putin. Băsescu a răspuns însă că nu are nicio predispoziţie în a intra în speculaţiile presei legate de conversaţia sa cu premierul Rusiei: “Nu am niciun motiv să fac publică discuţia cu premierul Putin. Aşa cum eu nu o fac publică, nu o face nici el”. În schimb, Băsescu a apreciat că România continuă să creadă că Federaţia Rusă este un partener inevitabil pentru UE şi că va trebui să se găsească “resurse diplomatice şi de răbdare” pentru ca parteneriatul dintre UE şi Federaţia Rusă să devină realitate. Totodată, el a spus că autorităţile de la Bucureşti susţin crearea de proiecte alternative care să garanteze aprovizionarea cu energie a UE. El a arătat că România sprijină proiectele Comisiei Europene legate de interconectivitatea reţelelor de transport de gaze: “România este interesată în legătură cu interconectivitatea reţelelor cu Ungaria”. Întrebat ce beneficii are România, în problema gazelor, de pe urma statutului de membru al UE, Băsescu a răspuns că România consumă zilnic 61 de milioane metri cubi de gaze, iar importul, pe zi, din această cantitate, este 9,1 milioane metri cubi, el apreciind că regimul de import este destul de redus. Şeful statului a mai spus că, din păcate, criza din această iarnă a arătat că lipsa de interconectare a reţelelor nu a pus România în situaţia de a putea ajuta alte state cu gaz. El a menţionat că ţara noastră a putut ajuta doar cu energie, nu şi cu gaze naturale.