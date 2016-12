“Nu am reuşit să exploatăm avantajele cursului valutar”

România nu a exploatat, anul trecut, avantajele oferite de cursul valutar flexibil, contracţia economiei româneşti fiind cu mult mai abruptă decât scăderile înregistrate de celelalte ţări care au monedele în flotare liberă, iar situaţia se va prelungi şi în 2010, se arată într-o analiză ING. Economia românească a suferit anul trecut o contracţie a Produsului Intern Brut (PIB) apropiată de 8%, faţă de o scădere medie de 4,1% la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est, potrivit estimărilor ING. Totodată, scăderea economică din România este cu mult mai abruptă decât declinul mediu de 3,2% înregistrat de statele central-est europene cu un curs valutar flexibil, notează analiştii băncii. Pentru 2010, ING anticipează că avantajele cursului valutar flexibil ar putea fi, de asemenea, anulate, determinând o nouă evoluţie a economiei sub media regiunii, excluzând ţările baltice, care au avut anul trecut contracţii economice apropiate de 20%. În plus, o apreciere semnificativă a leului în raport cu euro ar putea însemna că economia va suferi şi mai mult în acest an, deoarece România nu a reuşit să exploateze anul trecut toate beneficiile unei monede naţionale depreciate, apreciază analiştii ING. Banca a modificat estimările privind cursul valutar, anticipând o rată de schimb de 4,15 lei/euro pentru sfârşitul primului trimestru, faţă de estimarea anterioară de 4,4 lei/euro. La jumătatea acestui an, ING previzionează un curs de 4,25 lei/euro, cu 15 bani mai redus faţă de prognoza anterioară, de 4,4 lei/euro, iar pentru sfârşitul lui 2010 banca mizează pe o rată de 4,1 lei/euro, comparativ cu estimarea de 4,2 lei/euro înaintată anterior.