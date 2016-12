Pentru Alexandra Stan, 2011 a fost un an plin de concerte, călătorii şi multe realizări în carieră. Dacă pe plan profesional, îi merge extrem de bine, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre viaţa amoroasă. Cântăreaţa mărturiseşte că nu a găsit încă partenerul potrivit.

„Sunt veşnic îndrăgostită... de muzică! Sunt într-o perioadă a vieţii mele în care încerc să mă descopăr ca şi artist, de aceea nu am timp să mă implic într-o relaţie serioasă. Încă nu am găsit persoana potrivită. Nu urmăresc un anumit şablon, nu am preferinţe fizice, îmi doresc să fie sincer, modest, bine crescut, inteligent şi să mă facă mereu să râd”, a declarat Alexandra Stan.

Artista are toate motivele să viseze la încă un an cel puţin la fel de bun ca cel precedent, după ce, încă din primele zile ale lui 2012, au venit semnale tocmai de peste ocean, care indică faptul că piesa „Mr. Saxobeat” este încă în mare vogă, fiind introdusă pe coloana sonoră a unui celebru serial din Statele Unite.