„Nu am vrut să fur, nevoia m-a împins”

Tânărul de 25 de ani, din Hunedoara, care a venit la Constanţa pe perioada sezonului ca să fure şi care a fost arestat în urmă cu trei zile, a fost adus, ieri, în faţa instanţei Tribunalului Constanţa pentru a-şi susţine recursul declarat împotriva arestării sale preventive. „Nu am vrut să fur, a fost pentru prima şi ultima oară când am făcut asta, promit să mă angajez oriunde dacă mă lăsaţi liber. Sunt orfan, am crescut la casa de copii şi dorm pe străzi, am furat de nevoie...”, a susţinut Cristian Ştefan Topiţer. Avocatul desemnat din oficiu a cerut înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea pentru Topiţer, iar instanţa a rămas în pronunţare. Potrivit procurorilor, în noaptea de 28 spre 29 mai, tânărul a spart uşa de acces al SC „Forte Systems” SRL Constanţa, situată pe strada Zburătorului, din cartierul constănţean Tomis 3, de unde a furat cinci laptopuri, componente de calculator şi un videoproiector. A doua zi, Topiţer a mers în piaţă şi a vândut unui necunoscut toate bunurile furate cu suma de 1.000 de lei. Bucuros că a avut succes, tânărul hunedorean s-a gândit să mai fure de la SC „Forte Systems”, în incinta căreia a intrat din nou, în noaptea de 30 spre 31 mai, folosind aceeaşi metodă. A avut însă ghinionul de a fi prins de poliţiştii care patrulau prin zonă chiar în momentul în care îşi încărca geanta cu aparatură electronică. Prejudiciul în valoare de 22.000 de lei nu a fost recuperat.