„TREBUIE SĂ PRIMESC 30.000 DE EURO” Noi detalii ies la iveală despre gruparea de cămătari care a lăsat pe drumuri sute de constănţeni. Mariana Ciuciuleacă, mâna dreaptă a lui Nicolae Aldea, era cea care îi racola pe potenţialii păgubiţi şi, după ce le câştiga încrederea, îi introducea în vârtejul împrumuturilor cu dobânzi imposibil de restituit. Unul dintre cei care au căzut în mrejele Marianei Ciuciuleacă este constănţeanul Nicolae Dobrin. El spune că are de primit de la aceasta peste 30.000 de euro, iar o rudă de-a lui, 47.500 de euro. Dobrin s-a convins că femeia nu are scrupule, din moment ce şi pe rudele ei le-a convins să facă contracte cu Aldea şi au rămas fără case. Povestea lui Dobrin începe în urmă cu cinci ani, când i-a închiriat Marianei Ciuciuleacă un spaţiu printr-un contract de comodat ce avea drept clauză ca renovarea să fie făcută de femeie. Pentru a scăpa de una dintre casele luate cu japca, Ciuciuleacă i-a propus lui Dobrin să o cumpere.

„Casa e în zona Peninsulară a Constanţei. Am cumpărat-o şi totul a decurs normal. Nu am avut nicio problemă. După un timp, mi-a spus că mai are o casă de vânzare la Valu lui Traian, pe care a cumpărat-o un cumătru de-al meu. A trecut mai bine de un an şi am vrut să cumpăr o altă casă în cartierul Km 5. Ciuciuleacă mi-a zis să dau un avans de 17.000 de euro. Am făcut un credit la bancă şi am plătit. Apoi mi-a mai cerut câte 2.000 de euro, câte 3.000 de euro, până am ajuns la 30.000 de euro. La un moment dat, mai aveam nevoie de 20.000 de euro, dar nu am reuşit să fac rost de ei, motiv pentru care nu mi-a mai dat casa, dar nici banii. Nu are limite. Ea şi-a lăsat şi rudele fără case”, a adăugat Nicolae Dobrin.

FĂRĂ CASĂ ŞI FĂRĂ BANI „Înainte de a pierde banii şi casa din Km 5, Ciuciuleacă mi-a zis că are nevoie de bani pentru nişte procese şi m-a convins să fac un împrumut la Aldea, banii urmând să îi înapoieze ea. Am făcut contractul şi ea a luat banii, dar nu a restituit niciun leu. Aldea m-a dat în judecată şi, după ce a câştigat procesul, mi se opreşte lunar jumătate din pensie”, a povestit Dobrin. Mai mult, acesta spune că şi o rudă a lui a rămas fără 47.500 de euro, după ce a fost tras pe sfoară de Ciuciuleacă. „După ce a cumpărat casa din Valu lui Traian, cumătrul meu a crezut că este o femeie de cuvânt şi când a vrut să cumpere un apartament a rămas cu buza umflată. I-a dat un avans de 10.000 de euro, apoi a pus într-un cont deschis pe numele lui Ciuciuleacă 37.000 de euro. L-a dus cu vorba vreo şapte luni: că o să îi dea apartamentul, că încă nu sunt gata actele, că o să îi dea banii înapoi şi tot aşa. Ne-am dus la ea să ne recuperăm banii şi ce credeţi că a făcut? A depus o plângere la poliţie că o ameninţăm”, a mai spus Dobrin. Mai mult, constănţeanul povesteşte că, în luna februarie, Ciuciuleacă a predat spaţiul pe care îl închiriase de la el. Însă a lăsat un dezastru în urmă. „Mi-a distrus tot. A scos uşile, instalaţiile sanitare, a luat tot, până şi cablul din perete. La un moment dat mă înţelesesm cu ea să îmi dea câte 150 de euro pe lună, dar nu am văzut niciun ban”, a adăugat victima.

„MI-A VÂNDUT LA GOGOŞI...” După ce a reziliat contractul cu Nicolae Dobrin, Ciuciuleacă a închiriat un alt spaţiu de la Marin Donica, cu o chirie de 600 de euro pe lună. Bărbatul o cunoştea pe Ciuciuleacă, aceasta fiiind o clientă fidelă a magazinului său de încălţăminte. „Am fost avertizat cu privire la această femeie abia după ce am semnat contractul cu ea şi nu am avut ce să mai fac. Mi-a vândut atâtea gogoşi cât nu mi-a făcut soţia o viaţă întreagă! Foarte greu am obţinut chiria prima lună şi tot aşa până în prezent. Trebuia să-mi plătească între 1 şi 5 ale lunii, însă cu chiu, cu vai, primeam banii la sfârşitul lunii. Mereu mă minţea, mă ducea cu vorba că o să mi-i dea. Luna trecută am avut o groază de dispute telefonice, până la un moment dat când i-am făcut evacuarea. Am făcut o citaţie de mână pe care am adus-o la sediu şi una pe care am trimis-o prin poştă cu confirmare de primire. Imediat s-a dus la poliţie şi m-a reclamat că nu i-am emis chitanţă pentru plata chiriei şi din această cauză ar fi avut probleme în timpul unui control pentru că nu a putut să îşi justifice banii. Eu le-am explicat poliţiştilor că nu aveam ce chitanţă să-i dau pentru că nu mi-a plătit chiria. Acum am avut surpriza să aflu că, din luna martie, nu a plătit contravaloarea utilităţilor consumate”, a adăugat Donica. Vineri, bărbatul a reuşit să-şi recupereze banii pe chirie şi pentru utilităţi de la sora Marianei Ciuciuleacă.