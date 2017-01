Nu aruncați resturi pe stradă - veți fi amendați și mediatizați!

10:04:08 / 19 Ianuarie 2015

Felicitari pentru articol

Acest mesaj din articol ar trebui mediatizat puternic prin toate mijloacele mass-media!... si mai am un "of" : exista inca multi nesimtiti (angajati) care fumeaza in spatii inchise, gen birou sau ghisee de institutii publice unde intri sa soliciti o informatie sau sa platesti o taxa!... chiar si in policlinici si spitale!... intri in cabinet la consult, poate ai astm, si e plin de fum de tigara!... de vanzatoarele din boutiquri si chioscuri, nu mai vorbesc!... se fumeaza si in cele cu pericol de explozie! (metalo-chimice, vopseluri, etc) Chiar nu exista personal de teren care sa faca raiduri si sa aplice amenzi ?1