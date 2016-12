Nu au învățat, dar contestă rezultatele la Bac

Momentul afișării rezultatelor de la examenul de Bacalaureat sesiunea august - septembrie 2014, care a avut loc duminică seara, nu a fost de mare interes pentru sutele de elevi care au picat examenul. Mulți dintre ghinioniștii care nu au reușit să obțină cel puțin media 6 la Bac au preferat să afle veștile proaste prin telefon sau de pe site-ul Ministerului Educației Naționale (www.bacalaureat.edu.ro). Ieri, elevii au putut depune contestații la centrele de examen unde au susținut probele, între orele 12.00 și 16.00. Cu toate că unii recunosc că nu au învățat, ieri, la Centrul de examen de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” s-au prezentat mulți tineri nemulțumiți de rezultatele obținute, care speră să primească cele câteva sutimi necesare pentru promovare. Au fost chiar mai mulți decât cei care au așteptat afișarea rezultatelor cu o seară înainte. Ionuț spune că mai avea nevoie de 10 sutimi ca să fie admis, așa că va depune contestație la istorie, unde știe că merita mai mult. ”Am luat 6,05 la istorie, dar mă așteptam la o notă mai mare. Am luat 5,55 la română și 6,30 la geografie. Îmi trebuia 6,15 la istorie ca să trec, așa că sper să iau după contestație”, a spus tânărul. El a adăugat că era convins că va promova pentru că s-a pregătit pentru examenele respective, însă a primit niște subiecte la care nu se aștepta. Nu este singurul care consideră că merita mai mult la examen. Alexandra spune că se aștepta să ia peste 5 la matematică, așa că nu este deloc mulțumită că a fost notată cu 4,60. ”Voi depune contestație la toate materiile, deși la română am luat 5,90 și la geografie 7,35. Nu cred că am nimic de pierdut, în situația în care oricum am picat”, a spus eleva. Deși știe că este posibil ca notele să scadă după rezolvarea contestațiilor, crede că nu este cazul, întrucât s-a pregătit și nota pe care a obținut-o la matematică reprezintă o eroare care se va îndrepta. Sunt și tineri care recunosc că nu s-au pregătit și nu se așteptau să promoveze, dar care contestă totuși rezultatele obținute. ”Voi face contestație la geografie, pentru că am luat 4,65. Oricum nu promovez, pentru că am picat și la matematică, dar acolo nu are rost să mai depun contestație pentru că nu am scris. Și la georgrafie depun doar așa, că poate iau un 5”, a spus Ionuț, un alt candidat picat. La nivelul județului Constanța, 488 de elevi au depus contestații (din aproape 4.000), cele mai multe la limba și literatura română (185), matematică (96), biologie (96), istorie (27), fizică (8) și chimie (6), la care se adaugă și contestații la alte discipline care încă nu au fost contabilizate. Reamintim că, la Constanța, rata de promovare în această sesiune a fost de 16,11%, mai mică decât media pe țară - 22,27 procente.