Nu au unde să lucreze în țară, așa că fug afară

08:34:43 / 08 August 2014

Toti plecam din tara, in curand nu o sa mai lucreze nimeni in Romania. Romania amana si declara ca nu e pregatita sa adere la moneda euro. Cica nu vor sa alinieze preturile ca in afara!!! Mai, aici e muuult mai scump ca in afara! Guvernantii astia din ce punct de vedere vorbesc? Al lor? Pai daca au salarii babane...ei habar nu au ce preturi sunt in tara. Supravietuiti voi cu 1000 lei pe luna, chiar si o persoana, cu preturile astea...si apoi vorbiti. Abia supravietuiesti cu 1000 lei de trait ce sa mai vorbim...Asa ca nu mai bagati preteste gen''pt ca automobile''....ca nu vreti sa dati salarii de 1000 de euro.Si cand o sa aderati la euro tot nu scapati de salariul minim de 1000 euro, dar nu o sa aveti cui sa-i dati, pt ca noi vom lucra pe minim 2000 euro. Va urez sa aveti multa minte si multa munca PT CETATEANUL ROMAN, dragi guvernanti.