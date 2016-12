Nu avem bani pentru a folosi energia verde!

Conectarea parcurilor eoliene la reţeaua naţională de transport a energiei presupune investiţii de peste 500 milioane de euro, bani de care Transelectrica nu dispune, astfel că unele capacităţi de producţie vor funcţiona restricţionat dacă nu se găsesc surse de finanţare. \"Ni se spune să găsim soluţii. Aceste soluţii costă peste 500 milioane euro în investiţii. Transelectrica nu are aceste fonduri. Suntem în discuţii cu ANRE să propunem iniţiative legislative care să ne permită să atragem aceste investiţii. Fără aceste investiţii, toate avizele de racordare pentru parcuri eolinene prevăd că viitoarele parcuri eoliene vor avea restricţii de funcţionare. În analiză sunt mult mai multe proiecte decât putem noi atrage, simţim lipsa unei legislaţii care să oblige dezvoltatorii de proiecte eoliene să garanteze finalizarea lor\", a declarat, ieri, directorul general adjunct al Transelectrica Octavian Lohan, la conferinţa Mediafax Talks about Energy. Potrivit acestuia, o parte din investiţii ar putea fi atrase din vânzarea unui pachet minoritar de acţiunile Transelectrica. \"Am identificat surse de finanţare, dar avem nevoie de legislaţie, de o ordonare a proiectelor în funcţie de posibilităţile lor de realizare. Spre exemplu, companii din Rusia, China, America sau Anglia au spus că sunt interesate să cumpere acţiuni la Transelectrica. Apoi, am propus ANRE metode, inclusiv prin garanţii financiare pe care dezvoltatorii în energie eoliană să le depună în momentul selectării proiectelor\", a spus Lohan. Guvernul intenţionează să vândă prin ofertă secundară un pachet de 15% din acţiunile Transelectrica, operaţiune care ar urma să fie dublată de o majorare de capital de 12%. Lohan susţine că, deşi Transelectrica are cereri de avizare pentru un total de 30.000 MW instalaţi în centrale eoliene, mulţi dezvoltatori nu au bani să finalizeze proiectele. \"Din păcate, Transelectrica nu poate respinge niciun astfel de proiect, decât dacă atentează la siguranţa sistemului energetic naţional. Nu putem face mai mult de 5.000 MW în eoliene (în prezent - n.r.). Deci se pare că nu stăm bine\", a continuat Lohan. La sfârşitul anului trecut, în România erau instalate unităţi eoliene de producţie a electricităţii de 462 MW. Capacitatea de producţie a energiei eoliene ar putea ajunge la sfârşitul acestui an la 1.000 MW şi s-ar putea dubla anul viitor. Transelectrica este controlată de stat, prin Ministerul Economiei.