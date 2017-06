Nu avem niciun ban european pentru măsuri sociale! Cât pierdem anul viitor

Atât de pricepuți suntem la capitolul „fonduri europene” încât nici măcar banii care ne-au fost alocați pentru combaterea sărăciei (unde avem probleme imense) nu am fost în stare să îi atragem. Vicepreședintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Marin, a vorbit la Antena 3 despre impactul crizei politice asupra ratei de absorbție a fondurilor europene din domeniul social. El a prezentat mai multe rapoarte dezbătute la o ședință a Comitetului european de monitorizare în care s-a arătat că România „e pe zero în absolut toate statisticile”. „Este vorba de fondurile sociale europene, acele resurse care sunt utilizate pentru reducerea sărăciei și a șomajului. Oare România nu are nevoie de fonduri pentru reducerea sărăciei?”, a spus Florian Marin. Mai mult, el a arătat că în 2018 va avea loc o evaluare a performanței la nivel de stat membru, care s-ar putea lăsa cu o dezangajare bugetară. Cu alte cuvinte, o să pierdem bani frumoși! „România riscă să piardă din fondul social european aproximativ 280 de milioane de euro. E un risc iminent, având în vedere că acum suntem la zero, nu vom putea cheltui într-un an cât alții în trei”, a mai spus Florian Marin.