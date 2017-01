NU cancerului de sîn

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului de sîn nu a trecut neobservată la Constanţa. Aseară, Catedrala Arhiepiscopală Sf. Apostol Petru şi Pavel a fost iluminată în roz, semn de luptă împotriva cumplitei maladii. Reprezentanţi ai Asociaţiei „Oncologic Rom”, ai Fundaţiei „Renaşterea”, dar şi ai Crucii Roşii, filiala Constanţa au luat parte la acţiune şi au promis că vor acorda mai multă atenţie bolnavilor. „Ne-am propus să stăm mai mult de vorbă cu pacienţii, pentru că au nevoie de sprijinul nostru, au nevoie de consiliere. Vrem să împărţim, de asemenea, 10.000 de pliante informative şi ne propunem să ajungem cît mai mult la ţară, pentru că acolo am depistat că multe dintre femei află prea tîrziu că suferă de cancer”, spune Corina Alexandru, preşedintele Asociaţiei „Oncologic Rom”. Reprezentanta asociaţiei a decis ca şi în acest an să se radă în cap, tocmai pentru a le determina pe unele bolnave să-şi urmeze tratamentele, chiar dacă îşi vor pierde părul. „Nu însemnă nimic să rămîi fără păr în cap. Nu este nicio ruşine. Este indicat să urmezi tratamentul imediat ce doctorul spune acest lucru”, subliniază Corina Alexandru. Reprezentanţii asociaţiei au ales să ilumineze catedrala în roz pentru că legătura cu Biserica trebuie să fie una strînsă. „Rugăciunea te ajută să treci mai uşor peste boală. IPS Teodosie şi-a dat binecuvîntarea ca debutul campaniei de luptă împotriva cancerului de sîn să fie aici, la Catedrală. Biserica trebuie să fie prezentă în astfel de acţiuni pentru ca numărul celor afectaţi de boli să fie mai mic. O felicităm pe Corina Alexandru pentru perseverenţă şi binecuvîntăm acţiunea demarată la Constanţa”, a declarat, la rîndul său, părintele Maxim Vlad, stareţul Catedralei Sf. Apostol Petru şi Pavel. Cancerul la sîn este cea mai frecventă formă de tumoare malignă care apare la femei şi ucide în fiecare an 400.000 de persoane. Maladia nu are un tratament care să o vindece, dar dacă este depistată în stadii incipiente, şansele de supravieţuire ale bolnavului cresc simţitor. În evidenţele medicilor constănţeni sînt peste 14.000 de bolnavi cu diferite forme de cancer.