“Nu chiulim, participăm la diferite activităţi”

Un grup de tineri, “arvuniţi” probabil de pedelişti, au protestat ieri împotriva lipsei de activitate în Parlament a liderului PNL Crin Antonescu. În replică, deputatul PSD Cristian Dumitrescu a explicat că Opoziţia “nu chiuleşte” din Parlament pentru că există şi alte activităţi în Legislativ decât lucrările din plen. Întrebat dacă mai există negocieri Putere-Opoziţie în vederea renunţării la protestul parlamentar, Dumitrescu a răspuns: “Opoziţia nu chiuleşte. Noi suntem aici cu dumneavoastră, deci am fost în Parlament. Sunt diferite activităţi“. La rândul lui, deputatul PSD Ciprian Nica a subliniat că parlamentarii Opoziţiei lucrează în comisii, iar protestul este legat de participarea la plen: “Noi nu am făcut conferinţa la partid, am făcut-o în Parlament pentru că venim de la comisii, ne aducem totuşi contribuţia şi lucrăm la comisii, problema de protest este vizavi de plen şi vizavi de conduita lor (reprezentanţilor Puterii - n.r.) care nu înţeleg care este demersul nostru”.