Nu contenesc insolvenţele!

Numărul firmelor care au intrat în insolvenţă, în primele trei luni ale anului, a crescut uşor faţă de aceeaşi perioadă din 2012, de la 4,414 la 4,472, a anunţat, vineri, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Astfel, numai în martie, 1.515 firme au intrat în incapacitate de plată, în scădere uşoară faţă de februarie (1.546), dar în creştere faţă de ianuarie (1.411). Cele mai multe insolvenţe au avut loc în Braşov (494, plus 285,94% faţă de 2012), Bucureşti (425, plus 10%) şi Dolj (399, plus 23%). La polul opus se află Călăraşi (9) şi Harghita, unde nicio firmă nu a intrat în incapacitate de plată, în perioada analizată. În Constanţa, numărul insolvenţelor a scăzut cu 40%, la circa 125. „Cele mai multe firme care s-au confruntat cu dificultăţi financiare au fost cele din comerţ (1.293), industria prelucrătoare (571) şi construcţii (609)”, spun cei de la ONRC. În acelaşi interval a fost suspendată activitatea a 6.885 firme, cu 43% mai multe decât în intervalul ianuarie - martie 2012. În România sunt active peste un milion de firme; peste 30.000 au fost înmatriculate în 2013, în scădere cu 13.000 faţă de anul trecut. Ca de obicei, cele mai multe firme nou înfiinţate sunt din domeniul comerţului (9.800, plus 8% faţă de 2012). Alte domenii de interes pentru întreprinzătorii români sunt activităţile ştiinţifice şi tehnice (3.145 firme) şi construcţiile (2.414). Numărul firmelor nou intrate în piaţă ar putea creşte, în aprilie - mai, pe fondul înscrierilor în programul naţional de sprijinire a debutanţilor în afaceri.