"Nu cred că publicul vine neapărat să audă concerte live!"

Deşi au existat "cîrcotaşi" care au spus că trupa "Impact" nu va rezista pe piaţa muzicală românească, cei doi componenţi ai grupului, Cristina şi Rareş, au la activ peste şase ani de activitate. Cristina a acordat un interviu cotidianului “Telegraf“, în care a vorbit despre carieră, dar şi despre temerile pe care le-a avut de-a lungul anilor.

Ce aţi făcut în vara care a trecut?

În primul rînd, am terminat lucrul la un album nou, am reuşit să scoatem o piesă, nu a fost un... "boom" extraordinar, ci unul călduţ, dar perseverăm, nu ne lăsăm. Părerea mea este că există un moment pentru fiecare. Noi am avut un moment foarte bun cu piesa "Babe". Unii au mai multe momente bune, alţii au mai puţine, dar asta nu înseamnă că sîntem mai buni sau mai răi decît ceilalţi. Sîntem plini de optimism, sîntem artişti, creem...

Cum ai reuşit să slăbeşti atît de mult?

Mă menţin printr-o dietă continuă, nu neapărat printr-un regim drastic, dar evit dulciurile, mă străduiesc foarte, foarte tare, pentru că îmi plac. Evit mîncărurile prăjite, grele, carnea de porc. Cîteodată mai... scap, dar se poate şi aşa. Este foarte bine şi sînt mîncăruri dietetice, care sînt foarte bune la gust.

La sală te duci?

Desigur, nu se poate una fără alta. Dacă ţii numai dietă, ajungi să fii fleoşcăită. Dacă te duci numai la sală, poţi avea celulită, dacă nu ţii şi o dietă, în paralel.

Eşti mulţumită de look-ul tău actual?

De-a lungul timpului, am avut multe frizuri sau culori. Am avut codiţe, apoi m-am făcut blondă, roşcată, am avut şi părul pînă la umeri, lung, cred că l-am avut în toate felurile. Acum m-am oprit la culoarea naturală, nu m-am mai vopsit de trei ani, mă simt foarte bine aşa, nu mai am dureri de cap atunci cînd îmi creşte părul şi la rădăcină are o altă culoare. În plus, părul arată foarte sănătos, este mult mai bine aşa.

Ce părere ai despre concertele live?

Eu cred că este O.K. să cînţi live. Cine poate, poate, cine nu... asta este. Am înţeles că s-a dat şi o lege care prevede că trebuie anunţat cînd faci playback sau cînd este live, ceea ce mi se pare o... porcărie. Nu cred că publicul vine neapărat să audă concerte live, în momentul în care se manifestă foarte bine şi atunci cînd faci playback. Multă lume, după ce cînt, vine şi mă întreabă dacă am făcut playback, iar dacă ei nu pot face diferenţa, nu ştiu de ce îi mai interesează, live sau playback este acelaşi lucru, dacă nu ştiu să aprecieze. De ce mă mai întreabă, dacă ei nu îşi dau seama?

Cum s-a schimbat stilul vostru muzical, pe parcursul anilor?

Întotdeauna încercăm să evoluăm, să ne îmbunătăţim stilul. Din punctul meu de vedere, cred că reuşim. Vrem să venim mereu cu ceva nou, să fim cît mai originali, în limita talentului şi a inspiraţiei.

Cum se numeşte noul album?

Materialul discografic se intitulează "Happy", care ne defineşte o stare de spirit, noi tot timpul sîntem... happy (n.r. fericiţi). Conţine nouă piese, fără remixuri. Sincer, niciodată nu stau să număr piesele de pe un album, sînt în jur de 10-11, în total. Sînt două melodii pe care nu le ştiu, sînt ale lui Rareş, de house. Cred că în luna septembrie va fi şi lansarea, deşi nu ştiu o dată exactă. Cred că este puţin demodată ideea de lansare, cu casa de discuri, cu publicul, nu ştiu. Ori faci ceva deosebit, cum au făcut cei de la "Simplu" sau "DJ Project", ori mai bine o laşi baltă. Nu ştiu încă.

Pentru străinătate, aveţi proiecte?

În afară am semnat, deja, un contract, avem piesa "Babe" apărută pe o compilaţie în Spania, Cehia, Slovacia, Africa de Sud. Mai sînt fani, nu mi-i amintesc pe toţi. Aşteptăm să se întîmple ceva, pentru că acolo nu este chiar aşa, cu lansarea peste noapte.