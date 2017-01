„Nu cred că ştie cineva care vor fi tendinţele în arta plastică”

Plasticianul Florin Ferendino, membru al Filialei Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), a participat, anul trecut, la numeroase manifestări expoziţionale şi tabere de creaţie. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, artistul plastic a vorbit despre expoziţiile organizate în 2007, despre proiectele sale pentru noul an, dar şi despre arta plastică din ziua de astăzi.

Reporter: Cum a fost anul 2007 pentru dvs., din punct de vedere expoziţional?

Florin Ferendino: A fost un an foarte bun, cu foarte multe realizări şi evenimente expoziţionale. Seria manifestărilor de acest gen a început în luna aprilie, cînd am realizat expoziţia personală de la Muzeul de Artă. A fost un cadou pe care mi l-am făcut cu prilejul împlinirii a 60 de ani. Am participat, apoi, la tabăra internaţională de creaţie „Pictori de azi de la Balcic”, care s-a concretizat, în luna august, într-o expoziţie de grup, la Muzeul de Artă. La invitaţia aceleiaşi organizaţii care a organizat tabăra de la Balcic, Club Art Elite Bucureşti, am participat, în luna septembrie, la expoziţia dedicată Festivalului Internaţional „George Enescu”, iar spre sfîrşitul anului, am fost prezent la o nouă tabără de creaţie, la Celic-Dere, al cărei rezultat final a fost organizarea unei expoziţii la muzeele de artă din Galaţi şi Tulcea. Ultima manifestare expoziţională la care am participat în 2007 a fost „Salonul de iarnă”, organizată la Muzeul de Artă de Filiala Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP).

Rep.: De unde vă inspiraţi atunci cînd pictaţi?

F.F.: Mă inspir din natură. Majoritatea lucrărilor mele pornesc de la natură, chiar şi atunci cînd realizez lucrări de artă nonfigurativă. Pornesc de la elemente figurative şi ajung la abstract, fără a sugera privitorului ceva concret.

Rep.: Aţi participat la multe tabere de creaţie internaţionale şi expoziţii organizate peste hotare. Ce părere aveţi despre acest gen de manifestări?

F.F.: Pentru mine, expoziţiile internaţionale au fost foarte importante. Reprezintă rodul muncii noastre de artist şi cred că ai foarte multe de învăţat, pentru că intri în contact cu arta occidentală. Eu am participat la expoziţii internaţionale în China şi Franţa, de unde m-am întors mai bogat spiritual. Sînt foarte binevenite aceste schimburi de experienţă.

Rep.: Sînteţi şi profesor în cadrul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”. Cum se îmbină profesia de cadru didactic cu cea de artist plastic?

F.F.: Se îmbină foarte bine. Într-adevăr, mi-aş dori să am mai mult timp liber pentru creaţie, dar îmi place foarte mult meseria de profesor, lucrul cu elevul. Se completează reciproc cele două profesii şi nu aş renunţa la niciuna dintre ele. De multe ori, şi noi, profesorii, avem ce învăţa din spontaneitatea şi naivitatea tinerilor. Încerc să nu mă detaşez de o meserie pentru a o practica pe cealaltă.

Rep.: Ce sfat le daţi tinerilor care îşi doresc o carieră în acest domeniu?

F.F.: Este greu de dat sfaturi, mai ales în ziua de astăzi, cînd tinerii îşi doresc meserii bine plătite. Din artă se trăieşte, într-adevăr, ceva mai greu. Le spun doar să meargă pe acest drum doar dacă îşi doresc cu adevărat. În domeniul artei trebuie să ai pasiune şi să munceşti foarte mult, fără prea multe pauze, chiar dacă rezultatele nu sînt imediate.

Rep.: Care este părerea dvs. referitoare la arta plastică din ziua de astăzi?

F.F.: Majoritatea pictorilor lucrează în continuarea artei tradiţionale româneşti. Foarte mulţi tineri încearcă altceva, dar nu cred că sînt cu adevărat originali, pentru că foarte multe dintre tehnicile pe care le abordează ei au fost, deja, folosite în Occident de foarte mult timp.

Rep.: Credeţi că locul tradiţionalului va fi luat de modernism?

F.F.: Artă modernă au realizat impresioniştii şi postimpresioniştii. A fost ca o revoltă împotriva clasicului. Nu cred că ştie cineva care vor fi tendinţele artei plastice şi nu văd care ar fi noutăţile pe care le-ar putea aduce arta în ceea ce priveşte noi procedee stilistice.

Rep.: Care sînt proiectele dvs. pentru anul 2008?

F.F.: Eu pictez tot timpul şi încerc să expun la toate manifestările unde sînt solicitat. Nu expun decît atunci cînd am ceva de spus.

Rep.: Doriţi să le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului „Telegraf”?

F.F.: Îi invit să vină mai des la manifestările expoziţionale ale artiştilor constănţeni şi să viziteze muzeele din acest oraş.