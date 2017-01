Nu doar calificare, dar şi victorie!

Cu un pas şi jumătate în grupele Ligii Campionilor, după splendida victorie de sîmbătă, la 14 goluri, campioana şi cîştigătoarea Cupei României, HCM Constanţa, va face mîine deplasarea în Italia. Elevii antrenorilor Lucian Râşniţă şi Eden Hairi pleacă hotărîţi să cîştige şi la Conversano, niciunul dintre jucători negîndind să se menajeze la adăpostul diferenţei liniştitoare. „Considerăm că începem returul de la un rezultat de egalitate, nu ne interesează ce s-a întîmplat în tur! Ca şi cum va fi primul meci disputat. Îmi doresc o nouă victorie frumoasă, ca urmare a unui handbal modern, jucat de nişte băieţi cu experienţă, căliţi în atîtea meciuri europene importante”, a declarat antrenorul secund Eden Hairi, care este sigur că italienii nu şi-au spus ultimul cuvînt: „În scurta mea carieră de antrenor, dar avînd în spate o lungă activitate de jucător, am văzut foarte multe lucruri extraordinare petrecute pe terenul de handbal. Nu am uitat încă acea calificare de acum cinci ani, în dauna sîrbilor de la Jugovic Kac, cîştigători pe atunci ai Challenge Cup. Am pierdut în tur la opt goluri, dar returul de la Constanţa a fost infernal, am cîştigat la o diferenţă de 11 goluri şi ne-am calificat. Vă spun eu, se pot întîmpla multe minuni pe acest dreptunghi. Bineînţeles, nu va fi cazul nostru, dar trebuie să abordăm cît se poate de atent returul din Italia”. Din fericire, problemele medicale care i-au dat în ultima săptămînă bătăi de cap antrenorului Râşniţă par să-şi găsească rezolvare imediată. Dacă interul stînga Alexandar Adzic şi-a reluat antrenamentele, la fel s-a întîmplat cu Marius Stavrositu şi Laurenţiu Toma. „Mă pregătesc mai uşor, abia de astăzi (n.r.: ieri) cred că voi intra în programul normal. Entorsa nu a fost atît de gravă precum părea la început. Glezna la care m-am lovit în meciul tur cu Conversano a fost supusă în ultima perioadă unor accidentări consecutive, cred că de aceea s-a refăcut aşa repede. Important este că avem un lot competitiv şi oricînd un jucător poate fi înlocuit”, a declarat Marius Stavrositu, care se aşteaptă la un meci dificil în Italia, nu neapărat prin prisma calificării, cît a unei răbufniri de orgoliu a campionilor Italiei. Returul cu Indeco Pallamano Conversano se dispută sîmbătă seara, de la ora 21.00.